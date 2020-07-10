  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Doğuş Grubu'nun 3 marinası için Rekabet Kuruluna başvuruldu

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:44:30 -
Doğuş Grubu'nun 3 marinası için Rekabet Kuruluna başvuruldu

ANKARA (AA) - Doğuş Grubu'nun Göcek, Didim ve Turgutreis'teki marinaların kontrolünün, CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları AŞ, Doğuş Didim Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ ve Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ'nin kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından belirli CVC fonları aracılığıyla tek başına devralınması işlemi için başvuruldu.

Öte yandan, Trend Ödeme Kuruluşu AŞ'nin hisselerinin tamamının TPAY Mobile FZ-LLC tarafından devralınması işlemi için de Kurula başvuruda bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı