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Doğuş Grubu'ndan 'anlaşma' açıklaması

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada refinansman için eş lider bankalarla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:32
Doğuş Grubu'ndan 'anlaşma' açıklaması

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Refinansman için eş lider bankalarla anlaşma sağlandı. Türkiye'ye yatırım yapmak birinci önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından olan Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi:

Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar hedeflenen şekilde ilerlemektedir. Bu çerçevede bankalarla görüşmelerimize ilişkin olarak; eş lider bankalarla refinansman işlemimiz konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bankalarımızın kendi iç süreçleri devam etmektedir.

Doğuş Grubu'nun vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:32
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