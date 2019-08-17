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Doğu'nun saklı cenneti Balık Gölü'nde festival heyecanı

Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliği taşıyan Balık Gölü'nde, 24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek "1. Balıkgöl Festivali" heyecanı yaşanıyor- Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir:- "Yerli turistlerden ziyade bundan sonra yabancı turistler de buraya akın edecekler. Burada tesisler açılacak. Türkiye'deki tur acenteleri Balık Gölü'ne de seyahat turları düzenleyecekler"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:35
Doğu'nun saklı cenneti Balık Gölü'nde festival heyecanı

AĞRI (AA) - Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden, 2 bin 250 rakımdaki Balık Gölü'nde, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların katılımıyla festival düzenlenecek.

Ağrı ile Iğdır sınırlarında bulunan, Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölünde, Taşlıçay Belediyesi tarafından 24 Ağustos'ta "1. Balıkgöl Festivali" gerçekleştirilecek.

Yılın her mevsiminde turistleri ağırlayan Balık Gölü'nün daha fazla tanıtılması amacıyla düzenlenecek festival renkli geçecek.

Taşlıçay Belediyesince ilçe merkezinden otobüslerle ücretsiz olarak Balık Gölü'ne taşınacak vatandaşlara, yöreye özgü yemekler, balık ve çeşitli ikramlar yapılacak.

- Tekne turları ve konser organizasyonları düzenlenecek

Bölgenin yüksek olması dolayısıyla serin bir havada yapılacak festivalde, çocuklar için oyun alanları kurulacak, isteyen vatandaşlar için göl üzerinde tekne turları düzenlenecek.

Festivalde Manuş Baba olarak bilinen sanatçı Mustafa Özkan, birbirinden güzel şarkılarıyla katılımcıları eğlendirecek. Ulusal sanatçıların yanı sıra yerel sanatçılar da Türkçe ve Kürtçe şarkılarla festivale renk katacak.

Festivale sayılı günler kala Balık Gölü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulunan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balık Gölü'nün daha fazla bilinmesi ve turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

- "Tur acenteleri seyahat turları düzenleyecek"

Seçim döneminde vatandaşlara Balık Gölü'nde festival yapma sözünü verdiğini ve ilk icraatını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"24 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'nin saklı cenneti Balık Gölü'nde festival düzenleyeceğiz. 1. Balıkgöl Festivali'nde Manuş Baba konser verecek. Çocuklar için oyun etkinlikleri olacak. Bütün halkımız burada olacak. Yöresel yemeklerimiz ve oyunlarımız olacak. İnşallah güzel bir festival düzenlemiş olacağız. Çok mutluyum çünkü bu gölü, Türkiye ve Avrupa'ya tanıtıyoruz. Yerli turistlerden ziyade bundan sonra yabancı turistler de buraya akın edecekler. Burada tesisler açılacak. Türkiye'deki tur acenteleri Balık Gölü'ne de seyahat turları düzenleyecekler. Dolayısıyla kazanan ilimiz olacak."

Taşdemir, bölgede güvenlik sorunun olmadığını belirterek, "Balık Gölü'nün ismi bugüne kadar çoğu zaman hep terörle anılmış. Ama burada hiç sıkıntı olmamış. Bundan dolayı da vatandaşlarımız çekinmişler, 'terör olur mu acaba, sıkıntı olur mu' diye. Ama inanın ki böyle bir şey yok. Tek başına çıkıp buraya geldim ve şu an teknede gölün üzerindeyim. İnşallah bundan sonra da bu festival ve etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Taşdemir, festivalin oldukça renkli ve güzel geçeceğini, Türkiye'nin her yerinden vatandaşları Balık Gölü'ne beklediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:35
  1. Ağrı
  2. Balık Gölü
  3. festival
  4. manuş baba
  5. Taşlıçay
  6. Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir

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