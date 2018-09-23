Doğunun gözdesi o ilimiz yamaç paraşütüne hazır

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından 6-7 Ekim'de düzenlenecek Yamaç Paraşütü Akrobasi Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı.

Vadileri, 3 bin metreyi aşan dağları, yer yer 200 metreyi geçen dik uçurumlarla ekstrem sporcuları bekleyen Tunceli, ilk defa düzenlenecek şampiyonayla önce Türkiye'ye, sonra dünyaya sesini duyurmayı hedefliyor.

Tunceli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Nazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de su sporlarını tanıtmak ve markalaştırmak için 2008 yılında Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübünü (MADOSK) kurduklarını anımsattı.

Arslan, 10 yıllık çalışmayla kentte raftingi Munzur Çayı'nda iyi bir noktaya getirdiklerine işaret ederek, "Tunceli'de raftingi ciddi bir potansiyel haline getirdik ve turizme kazandırdık. Ardından da bu yıl ilimizde Rafting Türkiye Şampiyonası yapıldı ve rafting Tunceli'de bir marka değeri haline geldi. Raftingde Tunceli bir marka şehir oldu." dedi.

Tunceli'nin doğa, su, hava sporları gibi tüm ekstrem sporların tamamında önemli bir potansiyeli olduğuna dikkati çeken Arslan, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in öncülüğünde her branş için ayrı ayrı projelerin hayata geçirilerek markalaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

'BU ŞAMPİYONA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Arslan, Hava Sporları Federasyonundan bir heyetin yakın zamanda kenti ziyaret ederek Vali Sonel ile görüştüğünü ve Tunceli'nin hava sporlarındaki potansiyelini anlatarak bir şampiyona düzenlemek için destek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz büyük bir memnuniyetle karşıladı ve Tunceli'nin hava sporlarındaki potansiyelinin açığa çıkarılması için ne çalışma yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa sözünü verdi ve ardından 6-7 Ekim tarihlerinde federasyonumuzun aldığı kararla ülkemizde ilk kez yapılacak Yamaç Paraşütü Akrobasi Türkiye Şampiyonası'nın ilimizde gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu şampiyona bizim içi çok çok önemli. Buradaki yarışların ardından milli takıma katılacak sporcular seçilecek."

'HARİKA ÖTESİ BİR ALAN SEÇMİŞ OLDUK'

Arslan, 6-7 Ekim'de düzenlenecek şampiyona için tüm hazırlıkların Vali Sonel'in öncülüğünde ilgili tüm kurumlar tarafından aralıksız yürütüldüğünü belirterek, hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ve şampiyona için gün saydıklarını söyledi.

Şampiyona etkinliklerine vatandaşları dahil ettiklerini kaydeden Arslan, "Ücretsiz tandem uçuşu yapacak vatandaşlarımız bin 200 rakımdan havalanıp şehrin uygun bulduğumuz iniş alanına gidecekler. Uçuşların yapılacağı alan şehrin en güzel yeri ve manzarası çok güzel. Vatandaşlarımız yaklaşık 20 dakika kadar havada kalacak ve şehrin her tarafını havadan görme şansı yakalayacaklar. Görseliyle adrenaliniyle harika ötesi bir alan seçmiş olduk." diye konuştu.

Arslan, şampiyonanın Tunceli'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tunceli'nin turizmle anılması için Vali Sonel'in çok büyük gayretleri var. Tunceli artık raftingle anılır oldu. Şimdi de sırada hava sporları var. Tunceli hava sporlarıyla da anılır olacak. Bu yaz özellikle bölgeden çok sayıda insan ilimizi ziyaret etti. Sürekli büyüyen bir turizm hareketliliği oluştu. Tunceli, doğasıyla akarsuları ve durgun sularıyla dağlarıyla yeşiliyle her şeyden önemlisi insanıyla zaten turizme hazır bir kentti. Önemli olan artık insanların gönül rahatlığıyla gelip Tunceli'de tatillerini geçirmeleri."