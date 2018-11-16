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Doğumunun 400'ncü yılında şair Niyazi Mısri anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Bursa Şubesi ve Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen programda Niyazi Mısri anıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 18:08
Doğumunun 400'ncü yılında şair Niyazi Mısri anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Bursa Şubesi ve Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Doğumunun 400'üncü Yılında Niyazi-i Mısri Dönemi ve Tesirleri" başlıklı anma programı başladı.

TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan, Seyyid Usul Dergahı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programında yaptığı konuşmada, şair Mehmet Niyazi Mısri'nin, mahlasının Mısri olduğunu fakat kendisinin 4 asır önce Malatya'da doğduğunu hatırlattı. Doğan, şunları belirtti:

"Yetişme çağından sonra Malatya'dan ayrılmış ve buraya geri döndüğüne dair bir bilgi yok maalesef. Bir yeryüzü yolcusu. Diyarbakır, Mardin, Bağdat, Kerbela, Kahire'de öğrenim görmüş. Ardından Uşak'ta Ümmi Sinan'la tanışmış. O da mutasavvıf bir şair. Elmalı'da şeyhin hizmetinde 9 sene geçirmiş. 1656'da onun halifesi olmuş. Uşak'ta ve Kütahya'da irşad faaliyetleri yapmış. Bursa ise en uzun kaldığı yer benim bildiğime göre. Önce tasavvufa karşıymış sonra genç yaşta halvetiliği seçmiş. Meslek sahibiymiş, mum imal edip satarmış. Asıl işi şiir değil fakat onu bugüne getiren esas olarak şiirleridir. Hala bize şiirleri haz vermeye devam ediyor."

Doğan, Mısri'nin kabrinin Limni'de olduğuna dair fotoğraflarının bulunduğunu belirterek, "Şimdi o binalar yıkılmış bir tek tevhidhane kaldığını duymuştum. Alışveriş merkezi yapılmış ve kabri de kaldırımların altında kalmış. Ben diyorum ki Niyazi Mısri'nin sürgünü devam ediyor. Bu sürgünü sona erdirmek için onun türbesini en azından ihya etmemiz lazım. İnşallah ilgililer bu konuya da el atarlar." dedi.

'Hafızayı inşa etmiş oluruz'

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli de Niyazi Mısri'nin Ulu Cami'nin gölgesinde irşad hizmetlerini sürdürdüğünü hatırlattı.

Mısri'nin yolunu burada inşa etiğini anlatan Kemikli, "Eserlerinin büyük bölümünü burada yazdı. Mesela Kaside-i Bürde Tesbi'i burada yazdı. Verdiği bilgilere göre evi Demokrasi Meydanı'nın arkasında bulunuyordu. Orada gördüğü bir rüya ile Atıcılara gidiyor ve burada bir mecliste rüya aleminde Kaside-i Bürde'yi yazma ruhsatı ona tevdi ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kemikli, kültürlerinde bir makam kavramı olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yunus Emre'nin pek çok yerde makamı var. Veysel Karani'nin var ve daha başka makamlar var. Bu bakımdan Ulu Cami'nin gölgesinde insanlarımızı irşad eden, yazdığı şiirlerle dilimize, gönül ve zihin dünyamıza yol veren, zihnimizi bir bakıma inşa eden, Yunus mektebinin en önemli temsilcisi olan Niyazi Mısri'yi unutmamak, genç nesilin onu yeniden hatırlaması, en azından yoldan geçerken bir Fatiha-i şerif okuması için bir makam ihdas edelim diye düşünüyorum. Dolayısıyla Şehreküstü Cami'nin hemen arkasındaki boş alana Mısri başta olmak üzere Bursa'nın medarı iftiharı olan, hafızası olan alimlerin birer mezar taşını koysak bir şey kaybetmiş olmayız. Bilakis hafızayı inşa etmiş oluruz."

Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar da belediye olarak ihya ettikleri mekanlarda bu tarz etkinliklerin yürütülmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yarın sona erecek programda, hattat Mahmut Şahin'in "Mısri"nin İzinde" sergisi açılacak ve Bursa Türk Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından Mısri'nin ilahilerinin seslendirileceği bir konser verilecek.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 18:08
  1. Uşak
  2. Mardin
  3. Malatya
  4. Kütahya
  5. Diyarbakır
  6. Bursa
  7. Niyazi Mısri

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