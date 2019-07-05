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Doğumsal ortopedik bozukluklarda erken tedavinin önemi

Doğumsal bozuklukların tedavi edilebildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:34
Doğumsal ortopedik bozukluklarda erken tedavinin önemi

Doğumsal bozuklukların tedavi edilebildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Özkan, doğumdan itibaren takibinin ise çok önemli olduğunu söyledi.


Ortopedik bozuklukların çoğu doğumsal olabildiği gibi bir kısmı gelişimsel veya sonradan kazanılmış bozukluklar olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Özkan, "Doğumsal bozuklukların tedavisi mümkündür. Deneyimli bir ekip tarafından bu hastaların doğumdan itibaren takibi gerekir.Üst ve alt uzuvlarda gördüğümüz doğumsal ortopedik bozuklar bir bölgeye has olabildiği gibi bir çok anomali aynı anda, beraber, hafiften ağır dereceye kadar görülebilir. Bu bozukluklar yumuşak dokuları, kemikleri, eklemleri veya tüm yapıları ilgilendirebilir. Bu tutulumlara veya tutulan bölgeye göre tedavi yaşları değişebilir. Örnek vermek gerekirse, eğer elde başparmak yapışıklığı (sidaktili) söz konusu ise ameliyat yaşı 9. aydan sonra mutlaka planlanmalıdır. Tüm parmaklarda yumru gibi yapışıklık varsa özellikle de kemiklerde tutulum görülüyorsa mümkün olduğuncaen kısa zamanda ameliyat yapılmalıdır" dedi.


Çarpık ayak bozukluğunda tedavi doğar doğmaz uygulanan seri alçı uygulamalarıyla başladığını ve düzelme derecesine göre takiplerde ameliyat planlandığını belirtenProf. Dr. Yüksel Özkan, "Ortopedik bozukluklarda genel tedavi prensipleri yanında tutulum derecesi ve bölgesine farklı yaklaşımlar isteyebilir. Önemli olan bu hasta grubunun yakın kontrol altında olması gerektiğidir. Bazı doğumsal ortopedik bozukluklar doğumdan olabildiği gibi gelişimsel kalça çıkığı gibi zamanla ortaya çıkabilir. Eğer ailede bir kalça çıkığı öyküsü varsa doğan çocukları ileride kalça çıkığı riski açısından kontrol altına alınmalıdır. Doğumsal kalça çıkığında, kundak ve benzeri uygulamalarının zararları konusunda ailelerin uyarılması ve bilinçlendirilmesinde başta aile hekimlerimize büyük görev düşmektedir. Her doğan çocuğumuza mutlaka 6. haftada hiçbir zararı olamayan kalça ultrasonografisi yapılmalı ve bunun sonucuna takibe alınmalıdır. Gecikmelerde ne yazık ki yumuşak ve kemik dokuyu ilgilendiren ameliyatlar gündem gelebilir" diye konuştu.


Ortopedik bozuklukların tedavisinin planlanmasında ve uygulanmasında bazen diğer uzmanlık branşları ile iş birliği içinde çalışmak sağlıklı bir sonuca ulaşmak için zorunlu olduğunu belirten Yüksel Özkan, "Örneğin bir kısım ortopedik bozuklukların ameliyatından sonra cihaz kullanma ve fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanması gerekmektedir. Aile ile sağlıklı bir işbirliği içinde olmak sonucu etkileyen önemli bir faktördür. Kısacası doğumsal ve sonradan gelişen ortopedik bozuklukların çoğunun tedavisi mümkündür. Ailenin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, gereklilik halinde diğer uzmanlık dalları ile işbirliği içinde tedavi zamanının planlanması ve titizlikle hastanın takibinin çoğu zaman gelişme çağına kadar yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:34
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