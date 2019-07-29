Doğum yardımı 2019 son dakika haberleri: Devlet genç nüfusu teşvik etmek için anne ve babaları çocuk yapmaya teşvik etmekte. Bir ülkenin ekonomik anlamda olsun savunma anlamında olsun genç nüfusa her daim ihtiyaç vardır. Nüfus politikası bir devlet politikasıdır. Onun için devlet doğumu teşvik etmek için doğum parası yardımında bulunmakta. Peki Doğum yardımı başvurusu nereye doğum yardımı ne kadar doğum yardımı şartları neler?

Doğum parası nedir? Sadece SSK'lı olarak çalışan ve bebek sahibi olan annelere ödenir. Gebelik ve sonrasında yasal izni süresinde işe gidemediği bütün günlere dair maaş ödemelerini SSK'dan işsizlik ödeneği adı altında alır. Doğum parası ne kadar? Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT’den çekiliyor.

Doğum yardımı kimler alır?

T.C. Vatandaşı olan bütün anneler bu yardımdan yararlanabilir. Hiçbir sınırlama ve kısıtlama yoktur. Ayrıca Mavi Kart sahipleri de bu haktan yararlanabilir.

Bir annenin bu yardımı alabilmesi için kesinlikle başvuru yapması gereklidir. Başvurmadığınız taktirde ödeme alamazsınız.

Ölü doğumlar için ödeme yapılmamaktadır.

Sadece T.C. vatandaşı olan anneler yararlanabilir. Yabancı uyruklu annelerin bu yardımı alma hakkı yoktur.

Kamu Personeli olan memur annelerin, memurların çalışmayan eşlerin, SSK'ya yada Bağkur'a tabi olarak çalışanları vs herkesin bu haktan yararlanma hakkı vardır.

Doğum yardımı ne kadar?

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2019 yılı için belirlediği ücretler:

Birinci çocuk için 300 TL alabilir.

İkinci çocuk için 400 TL,

Üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Açıklama : Örneğin bir annenin ilk kez bir bebeği oldu. Başvuru yapması halinde ilk çocuğu olduğu için 300 TL yardım alacaktır. Yine bir annenin daha önceden bir çocuğu vardı. 2019 yılında da bir çocuğu daha oldu. Bu durumda bu anne 400 TL yardım alacaktır. Eğer üçüncü çocuğu doğmuş ise 600 TL alır.

Örneğin 2. çocuk için 400 TL ödeniyor. 2013 yılında bir çocuğu olan ve daha sonra 2020 yılında yine bir çocuğu olan bir kişi sadece ikinci çocuğu için 400 TL alacaktır.

Doğum yardımı için nereye başvurulur?

Başvuruları aşağıda belirtilen makamlara yapacaksınız.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri (Her ilin merkezinde bu Bakanlığın bir İl Müdürlüğü vardır),

Sosyal Hizmet Merkezlerine (Bulunduğunuz İlçenin Kaymakamlık Binasındadır) yapacaktır.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla başvurularını yapabilir.

Başvuruları bizzat yapabileceğiniz gibi, posta yada kargo vasıtası ile de yapabilirsiniz.

Dilekçeye annenin kendisinin imza atması gereklidir.

Başvuru yapmadan önce çocuğunuzun kimliğinin çıkması gereklidir.

KAMUDA ÇALIŞANLAR (statü fark etmeksizin) çalıştığı kurumların personel yada maaş birimlerine başvuracak