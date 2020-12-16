Doğum yapmış kadınlar koronavirüs aşısı olmalı mı?
Kimler koronavirüs aşısı olmamalı? | Aralık 2019’da ortaya çıkan ve şimdiden tarihin en büyük salgını olarak gösterilen koronavirüsün sona ermesi için aşılanma son derece önemli. Bilim insanları bu salgının sona ermesi için toplumların yüzde 60-70’inin aşılanması gerektiğini belirtiyor. Koronavirüs aşıları aldıkları izinlerle bazı ülkelerde uygulanmaya başladı. Ülkemizde ilk aşıların aralık ayı sonunda yapılması planlanıyor. Vatandaşlar kimlerin aşı olup olmayacağını merak ediyor. Hamileler ve yeni doğum yapmış kadınlar aşı olmalarının bir sorun oluşturup oluşturmayacağını merak ediyor. Yeni doğum yapanlar koronavirüs aşısı olur mu? |Emziren kadınlar koronavirüs aşısı olur mu?
Emziren kadın aşı olur mu? | Koronavirüs salgınına karşı pek çok aşı çalışması yürütülüyor. Bazı ülkelerde ise aşılama çalışmaları başladı. Ülkemizde Sinovac’ın geliştirdiği aşının aralık ayı sonunda uygulanması bekleniyor. Emziren anneler ya da gebeler koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının hamile ve çocuklara yapılmayacağını açıklamıştı. Peki, Alman aşısı kimlere yapılmayacak? | Emziren anneler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi?
Doğum yapmış kadınlar koronavirüs aşısı olmalı mı?
Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 isimli aşının kullanım kılavuzu yayınlandı. Kullanım kılavuzunda aşıların kimlere nasıl uygulanacağı belirtildi.
Söz konusu mRNA aşısı üç hafta içerisinde iki doz halinde uygulanacak. Aşının 16 yaş ve üzeri için uygun olduğun ifade edildi. Ancak söz konusu aşının gebelere, şiddetli alerjisi olanlara, emzirenlere, ve gelecek iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenlere yapılmaması gerektiği kılavuzda yer aldı.