Emziren kadın aşı olur mu? | Koronavirüs salgınına karşı pek çok aşı çalışması yürütülüyor. Bazı ülkelerde ise aşılama çalışmaları başladı. Ülkemizde Sinovac’ın geliştirdiği aşının aralık ayı sonunda uygulanması bekleniyor. Emziren anneler ya da gebeler koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının hamile ve çocuklara yapılmayacağını açıklamıştı. Peki, Alman aşısı kimlere yapılmayacak? | Emziren anneler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi?

Doğum yapmış kadınlar koronavirüs aşısı olmalı mı?

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 isimli aşının kullanım kılavuzu yayınlandı. Kullanım kılavuzunda aşıların kimlere nasıl uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu mRNA aşısı üç hafta içerisinde iki doz halinde uygulanacak. Aşının 16 yaş ve üzeri için uygun olduğun ifade edildi. Ancak söz konusu aşının gebelere, şiddetli alerjisi olanlara, emzirenlere, ve gelecek iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenlere yapılmaması gerektiği kılavuzda yer aldı.