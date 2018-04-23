Doğum sonrasında kilolardan nasıl kurtulunur?

HAMİLELİK SONRASI OLUŞAN KARIN BÖLGESİ YAĞLANMA İÇİN NE YAPILMALI?

kadınca.com'un haberine göre, sezaryen doğumdan sonra karın bölgesindeki yağlar daha çok görülmektedir. Aynı zamanda sezaryende anestezi uygulandığından dolayı annenin süt verme zamanında gecikme görülür Normal doğuma göre iyileşme süreci daha uzundur.

Doğuma girerken kişinin boyunun kilosuna göre oranı yani vücut indekslerine göre kilo verme süreleri farklılık göstermektedir. Genellikle tavsiye edilen anne adaylarının gebe kalmadan önceki hareket alışkanlıklarını değiştirmeleridir. Kalıtsal hastalıkları varsa öncelikle bunların tedavisi ile uğraşmalarıdır. Gebelik boyunca anne adayı bir doktor tarafından takip edilmeli ve fazla kilo almadan doğum yapması sağlanmalıdır. Böylece doğumdan sonra annelik döneminde kilo, ağrı yada karın yağları gibi problemlerle karşılaşmasını engellenmeye çalışılmaktadır. Aynı zamanda hamilelik dönemlerinde hormonlarda değişimler olduğundan anne adaylarının ciltlerinde kuruma, karın bölgesinde çatlaklar, kaşıntı, cilt tipi her ne olursa olsun yağlanma hatta kimi ciltlerde lekelenmeler bile görülmektedir. Tüm bunların etkisini en aza indirmenin tek yolu; diyet ve egzersizdir.

HAMİLELİK SONRASINDA KİLO VERMEK İÇİN ACELE ETMEYİN

Bu dönemde hemen kurtulmak amaçlı estetik operasyonlar akıllara gelir ancak bu dönemde operasyonlar oldukça sakıncalıdır. Operasyonlar oldukça riskli ve aynı zamanda dolaşım bozukluklarına neden olabilmektedir. Hareket düzenini değiştiren anne adayları genellikle operasyonlara ihtiyaç duymamaktadır. Sağlıklı beslenmek süt verirken etki etmektedir. Aynı zamanda kansızlıkta metabolizmayı yavaşlattığından kilo vermeyi geciktirebilecek nedenler arasındadır. Doğumdan hemen 1 ay içerisinde kilo verip karın bölgesindeki yağlarınızdan kurtulmayı düşünmeyin

Doğumdan sonra ideal bir yaşam stili için hedefler koyarak vücudunuza zarar vermeden yardım ile 6 ay gibi bir sürede yaklaşık %10 gibi bir yağ kaybı söz konusu olacaktır. Hamilelik döneminde ve sonrasında bol sıvı tüketilmelidir. Doğum sonrasında yeteri kadar sıvı alan ve bol bol hareket eden anneler kilo verirken bu sayede vücutlarından kas kaybetmedikleri için verdikleri kiloyu tekrardan almazlar. Kilo vermenin püf noktası birazda buradadır.

Peki hamilelik döneminde oluşan çatlakları önlemenin yolu var mı? Kesin bir garanti tabiki de verilemez ancak bu çatlakların oranını azaltmak sizin elimizde. Öncelikle her şeyin başı bol sıvı tüketmekten geçiyor. Bunun yanında badem yağı, lanolin , COQ10, DMAE içeren ürünler ile desteklersek bu dönemi daha az tahribat ile atlatmış oluruz.