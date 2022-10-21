Doğum sonrası saç dökülmesi neden olur, saç dökülmesi ne zaman durur? Saç dökülmesi vitaminler ve doğal şampuan tarifi

Doğum sonrası saç neden dökülür? Doğum sonrası saç dökülmesi normal mi? Doğum sonrası saç dökülmesi engellenebilir mi? İşte cevaplar...

Doğum sonrası saç neden dökülür? Gebelikte yükselen hormonlar doğumla normale indiği için toplu saç kayıpları yaşanıyor!

Hamilelik bir kadının vücudunda hormonların dengesini en çok değiştiren fiziki değişim. Bebeğin gelişimi için farklı seviyelere ulaşan hormonlar saç büyüme döngüsünde değişiklik yaratır.

GEBELİKTE SAÇLAR GÜÇLENİR

Doğum sonrası saç neden dökülür? Doğum sonrası saç dökülmesi normal mi? Doğum sonrası saç dökülmesi engellenebilir mi? İşte cevaplar...

Hamilelik bir kadının vücudunda hormonların dengesini en çok değiştiren fiziki değişim. Bebeğin gelişimi için farklı seviyelere ulaşan hormonlar saç büyüme döngüsünde değişiklik yaratır.

GEBELİKTE SAÇLAR GÜÇLENİR

Saçlar, hamilelik döneminde büyük bir değişime uğrar. Hızlı uzar ve hormonların etkisiyle güçlenir. Bunun sonucunda da anne adayları daha dolgun saçlara sahip olur. Ancak doğum sonrası bu evre birden kesintiye uğradığı için saçlar toplu olarak kaybedilir. Bu da kadınlarda yoğun saç dökülmesine neden olur.

DOĞUM SONRASI HORMONLAR NORMALE DÖNÜYOR

Bebeğin doğmasının ardından ise annenin vücudundaki hormon düzeyi hamilelik öncesi döneme geri döner. Özellikle östrojen hormonundaki düşüş saçların büyüme, dinleme ve dökülme döngüsüne geri dönmesini sağlar. Doğumdan sonra saç dökülmesi sırasında, kaybedilen saç tellerinin sayısı 100’ü geçer. Bu nedenle de doğum sonrasında yaşanan saç dökülmesi dışarıdan fark edilebilir.

SAÇLAR DOĞUMDAN SONRA 1 YILDA TOPARLANIR

Saçlar normal büyüme dönemine girmek için biraz zamana ihtiyaç duyar. Bu dönem bebeğin bir yaşına gelmesine kadar uzayabilir. Yani doğumdan 1 yıl sonra saçların saç kökleri kadar dolgun olması beklenebilir.

İYİ BESLENMEK VE VİTAMİN TAKVİYESİ ŞART

Doğum yaptıktan sonra saç dökülmesinin önlenmesi ise mümkün değil. Bu dönem hamilelikten sonraki iyileşme aşamasının normal bir parçası. O yüzden doktorlar anne için sadece sağlıklı ve dengeli beslenmeyi önerebilir. Bunun dışında yeni bebek sahibi olan bir annenin vitaminlerini düzenli kullanmasında yarar var.

Ayrıca saçları şekillendirirken ısı kullanmakta.

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Yüzyıllardır cilt ve saç bakımı için kullanılan tatlı badem yağının çok etkili bir bakım ürünüdür. Gerek mineral yapısı, gerek içinde barındırdığı E vitaminine sahip çok faydalı bir yağdır. Peki tatlı badem yağı saç için nasıl kullanılır? Badem yağı saç dökülmesine iyi gelir mi? İşte tatlı badem yağı kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler.

Çok eski tarihlerden beri kullanılan tatlı badem yağı ham badem bitkisinden üretilir. Badem, yüksek protein seviyesi, içeriğindeki omega-9 yağ asitleri ve içerdiği E vitamini sayesinde hem saça hem vücuda iyi gelen bir yağ türüdür. Tatlı bademin yağının çıkarılmasıyla elde edilir. Tatlı badem yağı yüzyıllardır hem güzellik alanında hem de tedavi amacıyla kullanılır. İşte tatlı badem yağının faydaları hakkında bilmeniz gerekenler.

TATLI BADEM YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Saç için E vitamini çok önemlidir. Tatlı badem yağı içinde muhafaza ettiği yoğun E vitamini sayesinde cildin ve saçların E vitamini ihtiyacını karşılar. Tatlı badem yağının faydaları:

Uygulandığı bölgenin hücrelerini canlandırır,

Cildin kurumasına, çatlamasına engel olur,

Cildi pürüzsüzleştirir,

Gebelik, Hamilelik sırasında karında bacaklarda oluşan çatlakları önler,

Saç dökülmesini önler,

Saçı besler ve parlak bir hal almasını sağlar,

Kaş ve kirpikleri güçlendirmek, gürlük sağlamak için kullanılır,

Kaşıntı, pişik, tahriş, yanık durumlarında gönül rahatlığı ile kullanıma tercih edilir,

Saçlara doğal bir yumuşaklık sağlar.

Sadece saç, kaş ve kirpikler için değil, cilt için de doğal bir krem olan tatlı badem yağının sağlığa faydalarını saymakla bitiremeyiz. Fakat bu mükemmel, doğal yağın saçlarımıza faydalarına gelin hep birlikte göz atalım.

TATLI BADEM YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Tatlı badem yağı cilt için olduğu kadar saç için de faydalıdır. Saçları tedavi etmek için ve kırılmaya önlemek için çeşitli yağlar uzun yıllardır başvurulur. Tatlı badem yağının saça faydaları:

Saçlarınızın nem ihtiyacını karşılar, gün içinde kaybetmiş oldukları suyu ve nemi geri kazandırır,

Saç dökülmelerinin önüne geçer,

Saç uçlarında sıklıkla ortaya çıkar, kırık ve yıpranmış saçlara karşı bakım oluşturur,

Saçı tabaka halinde sarar, hava koşullarının olumsuz etkilerine karşı saçı korur,

Saç tellerini kökten uca kadar nemlendirdiği için saçın doğal yapısının korunmasında etkin bir rol üstlenir,

Daha ahenkli ve hacimli saçlara kavuşmak için tatlı badem yağı tercih edilmelidir,

Saç köklerinde ortaya çıkan kızarıklık, tahriş, kuruluk, alerjik durumlar ve kaşıntı için kürler halinde tatlı badem yağı kullanımı yardımcı olur,

Uzun süre işlem görmüş ve bu yüzden onarımı güç yıpranmış saçlar için düzenli bir şekilde kürler halinde kullanımı saça eski sağlığını geri kazandırır,

Saç kökleri ve saç telleri tarafından kolayca emilimi sağlandığından bakıma muhtaç saçlara kısa sürede yardımcı oluyor.

TATLI BADEM YAĞI SAÇA NASIL UYGULANIR?

Tatlı badem yağını banyo sırasında, elinize bir miktar sürüp saç uçlarınıza ve saç diplerine masaj yaparak sürebilirsiniz. Kurumuş, yıpranmış saçlara uygulanan badem yağı, saçlarınızı hemen canlanacaktır. Tatlı badem yağını saçlarınıza sürmeden önce ve sürdükten yarım saat sonra ılık suyla yıkanması gerekir. Ayrıca kaş ve kirpiklerinize de yatmadan önce sürübilirsiniz. Badem yağı sadece saç için değil kaş ve kirpiklerinizin de güçlenmesini ve gürleşmesini sağlar.

Saçta, ciltte meydana gelen egzama, cilt mantarı gibi cildin kurumasına neden olan rahatsızlıklar geçiren hastalar tatlı badem yağı sayesinde bu rahatsızlıktan çok fazla etkilenmeden süreci çabucak atlatırlar.

Oldukça nitelikli bir saç bakım ürünü olan tatlı badem yağı, saç telleri kurumadan dolayı kırılaya yüz tutmuş, yıpranmış, ısıyla çalışan saç şekillendirici cihazlar ve boyanın çıkarttığı kuruluğa karşı en etkili doğal çözümlerden biridir. Gerek saç derisi gerekse saç bakımında kullanılabilir. Saç derisi bakımında kullanılırken fazla yağ kullanmamaya özen gösterilmelidir.

TATLI BADEM YAĞI SAÇ DERİSİ KULLANIMI

Tatlı badem yağını saç derisine kullanılırken, bir tatlı kaşığı ölçüsünde kullanılır. Bir tatlı kaşığı badem yağını saç derisine masaj yaparak ve iyice yedirerek uygulayınız ve saçınızda bekletme zamanına göre 30-40 cm uzaklıktan saç kurutma makinesiyle ısı uygulayabilirsiniz. Tavsiye olarak saç derisi bakımında Hint yağıyla karıştırırsanız çok daha etkili sonuçlar alırsınız.

TATLI BADEM YAĞI SAÇ UÇLARI KULLANIMI

Boyalı, röfleli, sürekli olarak ısıl işlem görmüş ve yıpranmış saçlarınıza oldukça iyi bakım yapan badem yağını saç uçlarınıza uyguladığınızda minimum 2 saat bekletmelisiniz, badem yağını parmaklarınızla saç uçlarınıza nazikçe uygulayınız. Bu kullanım tekniğinde, yağı azar azar bölgesel olarak uygulamanız çok önemlidir, çok fazla sürmemeye özen gösteriniz. Fazla yağ sürmeniz yıkama aşamasında saçınızı yağdan arıtırken işinizi zorlaştırır. Saçınıza yağ kullanımı yaptığınızda, saçınızı yıkamaya başlamadan evvel saç kremini saç uçlarınıza sürerseniz arıtma işleminiz daha kolay ve hızlı olacaktır.

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TATLI BADEM YAĞI İLE SAÇ MASKELERİ

Saç Dökülmesini Engellemek İçin

1 adet yumurta sarısı

1 E vitamini ampulü

1 Bepanthen ampulü

2 tatlı kaşığı tatlı badem yağı

Saç diplerinize bu karışımı güzelce masaj eşliğinde yedirin. Daha sonra saçlarınızı önce bir streç film veya bone ile üstüne havluyla iyice sarın. 2 saatlik süreyi tamamlayın ve ardından şampuanınızla saçınızı arındırma işleminize başlayın.

Saçlarınızın Uzaması İçin

150 gr çavdar ekmeğinin ufalanmış içi (kabukları kesin)

Bir miktar kaynar su

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı hardal tozu

Ufalanmış çavdar ekmeğinin kabuklarını kaynar suya atıp karıştırın. Ekmek kabuklarının iyice yumuşayana kadar bekletin. Daha sonra krema kıvamını elde edilene dek çatalla ezip iyice karıştırın. Tatlı badem yağı, yumurta sarısı, bal ve hardalı ilave edip tekrar özdeşene dek karıştırın. Yapmış olduğunuz bu karışımı saçlarınıza ve saç diplerinize parmak uçlarınızla hafif masaj yaparak uygulayın. Saçlarınızı streçle veya havlu ile sarıp, 1 saat sonra yıkayın.

Kuru Ve Yıpranmış Saçlar İçin

2 yemek kaşığı çiğ krema

1 tatlı kaşığı badem yağı

2 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Eldeki bu malzemeleri krem kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Yapılan bu maskeyi saç diblerinize ve saç tellerine uygulayın. Saçlarınızı streçle veya bone ile hava almayacak şekilde sarıp 20 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

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