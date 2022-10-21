Saç nasıl hızlı uzar? 1 haftada dünyanın en hızlı saç uzatan formül, evde tarifi: Erkek ve kadın doğal saç uzatma yöntemleri

Herkes saçı hızlı uzasın ve gür olsun ister. Bunun için de pek çok şey yapılmaktadır. Bazı yöntemler kimyasal olmasına karşın bazıları da daha doğaldır. Doğal yöntemlerin uygulanması saça da zarar vermez ve sağlıkla uzamasını sağlar. Saçlar dönemsel olarak inatçı bir hal alır ve uzamayı durdururlar.

Saç nasıl hızlı uzar? 6 önemli püf noktası

Bu durum erkeklerde de kadınlarda da görülebilir. Hava şartları, stres, kullanılan kozmetik ürünler saçın uzamasına olumlu ya da olumsuz etkide bulunabilir. Normalde saçlar aslında her gün uzamaya devam eder. Fakat bazı dönemlerde daha yavaş uzarken bazı dönemlerde uzama hızı artar. Saçlarınızın hızlı uzamasını istiyorsanız çeşitli yöntemleri deneyebilirsiniz. Böylece saçlarınız normalden daha hızlı uzayabilir.

1. Kafa Derinizi Sıcak Tutun

Dairesel hareketlerle saç derinize masaj yaparak saç köklerinizin uyarılmasını sağlayabilirsiniz.

2. Hint baş masajı

Saç uzatmak pek çok kişi için oldukça zordur. Ancak çok fazla kişi de saçının hızlı bir şekilde uzamasını ister. Bu yüzden saçı en çok ne uzatır? Diye merak ederler. Saçlarınızı en fazla uzatacak olan şey düzenli saç masajı yapmaktır.

Bu masaj tekniği 1000 yılı aşkın süredir uygulanır, sadece saçlarınızın gürleşmesi için değil aynı zamanda endişeyi ve stresi de azaltır. Yapmanız gereken şey resimde gördüğünüz noktaları hafifçe itin ve ovalayın ve saçınızdan biraz tutarak hafifçe çekin.

3. Boyun egzersizleri

Boyun egzersizleri saç büyümesini kolaylaştıran önemli bir faktördür. Bu egzersizi yapmak için boyun kaslarınızın gerilmesi gerekir. Resimde gördüğünüz hareketleri uygulamanız yeterlidir.

4. Hareketler

Saç uzamasını hızlandıran en önemli yöntemlerden biri de yoga hareketleridir. Elleriniz havadayken dik durun. Dizleriniz düzken, parmaklarınızın ucuyla ayaklarınıza dokunmaya çalışın. İlk başta yapmak zor olabilir. Ancak bunu günde 5 ila 10 kez yapmak hızlı bir şekilde saçlarınızın uzamasına yardımcı olacaktır.

5. Nefes egzersizleri

Yogada yapılan bir uygulama olan Kapal Bhati pranayama gibi bazı nefes egzersizleri saç büyümesini teşvik etmek için mükemmeldir. Başınız düz olacak şekilde rahat bir pozisyonda oturarak başlayın. Ardından, derin bir nefes alın ve bunu yaparken midenizi olabildiğince içeri çekin. Bir turu tamamlamak için bunu 20 kez yapın.

Kapal Bhati pranayama tekniği hasar görmüş saçlara ve kafa derisine taze oksijen pompalayarak yeni saçların büyümesine yardımcı olmak için mükemmel bir yöntemdir. Ayrıca saç köklerini güçlü tutar ve saçın erken beyazlamasını önler.

6. Saçı yer çekimine karşı bırakmak

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Saç En Çabuk Nasıl Uzatılır?

Saçlarınızın kısa sürede uzamasını istiyorsanız 1 çay kaşığı bal, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 Türk kahvesi fincanı aloe verayı iyice karıştırın ve hazırladığınız karışımı saçlarınıza uygulayın. Maskenin en az yarım saat boyunca saçta kalmasını sağlayın.

Keçi boynuzu pekmezi de saç uzamasını destekleyen ürünlerden biridir. Her gün 1 veya 2 tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi yemek saçları hızlı uzatacaktır. Saç uzatmak için çeşitli kürler mevcuttur. Bunlarda yararlanarak da saçların hızlı uzaması sağlanabilir.

Saçlarınızın sağlıklı ve gür uzamasını istiyorsanız doğal yağlarla beslemeniz gerekir. Zeytinyağı, Hint yağı, Kekik yağı ve Hindistan cevizi yağı ile maskeler hazırlayarak saç köklerinin beslenmesine katkı sağlayabilirsiniz. Saçları 1 ay gibi kısa bir sürede uzatmanın yollarını arıyorsanız bu yazımıza mutlaka bir göz atın.

HİNT YAĞI İLE SAÇ MASKESİ

İçerisinde bol miktarda E vitamini bulunan Hint yağı, saç köklerini besliyor ve güçlendiriyor. Saçlarınızı hızlı uzatmak isteyen herkes Hint yağını kullanıyor.

Saçları sağlıklı bir şekilde uzatan, saç kırıklarını onaran Hint yağı, saç derisini nemlendiriyor. Kuruluk ve pul pul dökülme gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

HİNT YAĞI İLE SAÇ MASKESİ İÇİN;

2 yemek kaşığı Hint Yağ, 1 yemek kaşığı bal ve 1 adet yumurtayı bir kabın içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı saç diplerine masaj yaparak uygulayın. 2-3 saat bu karışımı saçlarınızda bekletin. Ardından ılık su ile güzelce yıkayın. Hint yağı ile saç maskesini haftada 1 ya da 2 kez saçlarınıza uygulayın.

Erkek Saçı Nasıl Daha Hızlı Uzar?

Erkekler de kadınlar kadar saçlarının hızlı uzamasını isteyebilirler. Erkek saçı nasıl daha hızlı uzar? Diye merak edenler için sıraladık;

Öncelikle dengeli ve düzenli beslenmek saçların hızlı uzamasına yardımcı olacaktır. Özellikle öğünlerde proteinin arttırılması saçların da hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlayacaktır.

Saçlarınızın düzenli bir şekilde hava almasını sağlayın. Şapka ve bere kullanımınızı azaltın.

SAÇ DERİSİ BAKIMI İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı antimikrobiyel özelliklere sahiptir. Laurik asit ve yağ asitlerine sahip olan Hindistan cevizi yağı, saçları güçlendirir. Hasar gören saç tellerini iyileştirir. Kepeklenmeyi önler. Saç derisine bakım yapar. Saçların sağlıklı uzamasına destek olur. Saçlara doğal bir parlaklık kazandırır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE SAÇ BAKIM MASKESİ İÇİN;

Hindistan cevizi yağını temiz, kuru saçlarınıza 10-15 dakika boyunca masaj yaparak saç derinize uygulayın, minimum 3 saat beklettikten sonra saçınızı yıkayın. Kuru saçlar için haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Kadın Saçı Nasıl Çabuk Uzar?

Kadın saçı nasıl çabuk uzar diye merak edenler için sıraladık;

-Saçlarınızın kullandığınız ürünlerin doğal olmasına dikkat edin.

-Saçları fön makineleri yerine havluyla kurulayın.

-Saç bakım kremi kullanın ve saçlarınıza düzenli masaj uygulayın.

1 Ayda Saç Ne Kadar Uzar?

1 ayda saç ne kadar uzar? Diye merak edenlere bunun kişiden kişiye değişiklik göstereceğini söyleyebiliriz.

Saç Ne Kadar Sürede Uzar?

Saç ne kadar sürede uzar? Sorusunun kesin bir yanıtı olmamakla beraber ortalama üç ay beklemek gerekir.

Hızlı Saç Uzatma Yöntemleri

Hızlı saç uzatma yöntemleri arasında en öne çıkan masajdır. Bitkisel yağlarla yapacağınız saç masajı saçlarınız beslediği gibi saçlarınızın hızlı bir şekilde uzamasını da sağlayacaktır. Bu yağlar arasında; argan, jojoba, zeytinyağı ve hindistancevizi yağı başta gelmektedir.

Doğal Yöntemlerle Saç Uzatma

Doğal yöntemlerle saç uzatma yöntemlerinden biri masajdır. Saçlarınıza masaj yaparken diplerinden uçlarına derinlemesine yağın her yere ulaştığına emin olun. Sonrasında her zamanki şampuanınızla saçınızı durulayarak yağın arındırılmasını sağlayabilirsiniz.

1 haftada nasıl saç uzatılır?

Bu basit ve hızlı saç uzatma yöntemleri sayesinde saçlarınıza daha sağlıklı bir görünüm de kazandırmış olursunuz.

*Besleyici Şampuanlar Tercih Edin.

*Şampuanlama Sonrası Saç Kremi Kullanın.

*Saçlarınızı Daha Özenli Tarayın.

*Sıcak Su Saçlarınızı Yıpratabilir.

*Saç Diplerine Masaj Yapın.

*Saten Yastık Kılıfı Kullanın.

Bu yöntem için saçı hızlı uzatmak için en çok bilinen tekniklerden biridir. Bu yöntem 2 aşamadan oluşur. İlk önce, saç köklerini uyarmak için baş masajı yapmalısınız. Daha sonra, ikinci kısımda kafa derisine kan akışını arttırmak için bir yatağa veya koltuğa uzanarak saçlarımızı yer çekimine karşı bırakarak güçlenmesini sağlamaktır.

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