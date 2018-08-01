Doğum sonrası kilolardan bu yöntemlerle kurtulun

Doğum sonrası kilolardan kurtulmak zannettiğiniz kadar zor değil. Siz de bu adımları takip ederek istenmeyen doğum sonrası kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

EMZİRMEK

Artık tüm doktorların tavsiye ettiği emzirme, gebelik sonrasında kilo vermenize de yardımcı oluyor. Emzirme sırasında bazal metabolizma hızı normal dönemden daha fazladır. Bu da kilo vermeye yardımcı olur.

EGZERSİZ YAPMAK

Diyet doğum sonrasında dönemde ne kadar önemliyse, egzersiz de bir o kadar önemlidir. Michigan State Üniversitesi`nden doktor James M.Pivarnick, bu dönemde egzersiz salonuna gidecek vaktiniz olmasa bile bebeğinizi arabasına koyup haftada en az 150 dakika yürüyüş yapmanızı öneriyor. Doğum sonrasında yapacağınız egzersiz kaslarınızı güçlü tutmanıza yardımcı olacağı gibi aynı zamanda depresyona, uykuya, stresi yenmenize yardımcı olur.

EV İŞ YAPMAK

Bebeğiniz uyuyor ve evdesiniz, küçük bir dinlenme arası verdikten sonra ev işlerine zaman ayırın. İngiliz alışveriş dergisi Saga`nın yaptığı araştırmada kadınların bel bölgesinde genişleme olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre bunun nedeni kadının artık eskisi gibi ev işi yapmaması; çamaşırı, bulaşığı teknolojiye bırakması.

30 dakikalık ev işine karşılık yakılan kalori oranları yaklaşık şöyledir:

Toz almak, yüksek rafları temizlemek - 50 kalori

Ütü yapmak, yatak hazırlamak - 70 kalori

Yemek hazırlamak - 80 kalori

Yerleri süpürmek ya da silmek - 90 kalori

Bulaşık yıkamak odayı toplamak - 100 kalori

Camları silmek, araba yıkamak - 150 kalori

Banyo ovmak, torba taşımak - 200 kalori

Merdiven çıkmak, boya yapmak - 250 kalori

DOĞRU BESLENMEK

Diyet uzmanlar tarafından lohusalık döneminde çok önerilmez. Bunun nedeni yeni annenin bebeğine süt üretmesi gerektiğindendir.

Gebelikten sonra otoimmun tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasında bir artış olur. Eğer lohusalık depresyonunuz var ise ve kilo artışı yaşıyorsanız bir iç hastalıkları uzmanına muayene olmanız önerilmektir.

Toplumda şekerli yiyeceklerin ve içeceklerin anne sütünü artırdığı ile ilgili yanlış bir inanış vardır. Bu tür yiyecekler sütü artırmaz. O nedenle loğusa şerbetleri, hazır meyve suları, şeker eklenerek yapılmış kompostolar, helvalar, tatlılar ve çikolatalardan uzak durun. Sütü artıran en önemli madde sudur. Ne kadar çok su içerseniz o kadar çok sütünüz olur. Özellikle her yemekte 2 bardak su için. Yediğiniz her meyveden sonra su için. Ortalama 10–12 bardak su içmeye özen gösterin.

Su oranı yüksek olan sebzeler ve meyveler çok süt yapar. Her yemeğinizin yanında bolca yeşil salata yiyin. O nedenle salatayı baş tacı yapın. Ancak içine mayonez ve salata sosu koymayın. Nar ekşisi, limon, sirke ve 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde yağ ekleyebilirsiniz.

Su oranı yüksek olan ıspanak, pazı, karalahana, yeşil fasulye gibi sebze yemeklerine sofranızda daha çok yer açın. Bu sebzeleri pişirirken kıymalı veya yumurtalı olarak hazırlamak besin kalitesini yükseltir. Ama eğer kıymalı yemek sevmiyorsanız yanında ayrıca köfte olarak hazırlayabilirsiniz.

Taze sıkılmış meyve suyu, ayran, maden suyu ve şekersiz bitki çaylarını içecek olarak tercih etmekte fayda var.

Yağlı yiyeceklere karşı dikkatli olun. Kızartmalar, pastane ürünleri, kurabiyeler, cipsler, çerezler, kremalı yiyecekler kalori oranları yüksek yiyeceklerdir. Küçük miktarda yenildiğinde çok fazla kilo yapabilir.

Süt veren annenin gece kalkmaları nerede ise bir rutindir. Emzirmek ayrıca enerji ihtiyacını artırır. Ancak geceleri kalktığınızda karnınız zil çalsa bile sakın ağzınıza bir lokma koymayın. Çünkü gece insan vücudu depolamaya daha eğilimlidir. Gece yediğiniz bir lokma gündüz yediğiniz 10 lokmaya bedeldir. Çok acıkırsanız sadece 1 bardak su için ve sabah güzel bir kahvaltı yapacağınızı hayal edin.

Emziklilik dönemi kilo vermek için bulunmaz bir fırsattır aslında. Çünkü insan vücudu süt yapmak için bir enerji harcar. Harcanan bu enerji özellikle ilk 2 ayda çok fazladır. Nerede ise günde 2 saatlik spor yapmaya bedeldir. O nedenle doğru yiyecek tercih yapmayı bilirseniz biraz da hareketinizi artırırsanız haftada 1- 1,5 kilo kaybedebilirsiniz.