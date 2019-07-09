Doğum sancısına nasıl hazırlanılır? Doğum ne zaman başlar?

Doğum bir kadın için sabırsızlıkla ve merakla beklediği dönemlerin belki de en özelidir. Çoğunlukla anne adayları doğum sancısı ile ilgili kulaktan duyma bilgilerle çeşitli endişeler içerisine girer. Doğum sancısının kendini nasıl belli edeceğini bilememek kişiyi huzursuz edebilir. Peki doğum sancısı nasıl anlaşılır? Doğum sancısı belirtileri nelerdir?

Vücudunuzu hazırlayın

Doğum sancısının çoğu zaman güç ve dayanıklılık gerektirdiği bir sır değildir. Bu nedenle, vücudunuzu buna hazırlamak önemlidir. Neyse ki, vücudunuzu doğum ve doğum sancısına hazırlamak için hamilelik sırasında yapabileceğiniz birçok şey var. Formda kalmak için yoga ve kegel gibi hafif egzersizler yapmayı düşünün. Bu tür hafif egzersizler bedeninizi doğum sancısına daha dirençli olmaya hazırlar.

Herşeyi kontrol edemezsiniz

Doğum ve doğum sancısı, mükemmel bir şekilde ve beklentilerinize göre gerçekleşeceğinden emin olabileceğiniz bir şey değildir. Bu nedenle, doğum planınızdaki bazı şeylere bağlı kalamıyorsanız, kendinizi kötü hissetmeyin. Bazı şeylerin kontrolünüzün ötesinde olduğunu ve yapabileceğiniz tek şeyin en iyisini ümit etmek olduğunu kabul edin.

Örneğin, bebeğinizi normal doğum yerine sezaryen doğum ile dünyaya getirmek zorunda kalırsanız, bunun kontrolünüzün dışındaki birçok nedenden dolayı olduğunu kabul etmeniz gerekir. Sadece elinizden gelenin en iyisini yapın ve gerisini durumunuzu idare edecek doktor ve hemşirelere bırakın.

Doktorunuzla endişelerinizi paylaşın

Endişeleriniz hakkında konuşmak, doğum ve doğum sancısı için hazırlanırken olumlu ve sakin kalmanıza yardımcı olmak için harika ve kolay bir yoldur. Bilmeniz gerektiğini düşündüğünüz bir şey varsa, doktorunuzla bunun hakkında konuşmaktan korkmayın. Çoğu durumda, doktor doğum ve doğum sancısı ile ilgili korkunuz için çözümler sunar.

Doğum nasıl başlar? Belirtileri nelerdir?

Nişan: Birçok anne adayı tarafından dahi bilinmeyen bu nişan doğumun yaklaştığı sırada gelen pembemsi ve kanlı bir maddedir. Sümüksü bir yapıya da sahip olan bu madde doğuma kadar rahmin ağzında bulunur. Ancak rahim genişlemeye başladıkça doğum yaklaşır ve bu madde de dışarı atılır. İşte bunu gören annelerin panik yapmamaları gerekmektedir. Her annede görülen bu olay doğum belirtilerinden birisidir.

Kasılma ve ağrı: Rahim düzenli aralıklarla gerginleşir, sertleşir ve bir süre bu halde kaldıktan sonra gevşer. Başlangıçta bu kasılmalar hafif ağrılar şeklinde ve düzensiz arlıklardayken bir süre sonra şiddeti artar ve aralıkları sıklaşır. Bu durumda doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Gün içinde 10-12 kez olabilen düzensiz sertleşmelere yalancı kasılmalar denir ve doğum ile ilgili değildir. Bazen bebeğin sert hareketleri ağrı olarak algılanır ama bu da hamile bir kadının bebeğinin hareketlerini tanıması sonrası ayırdına varılabilen bir durumdur. Daha sonrasında vajinanın açılması ile doğum başlamaktadır.

Rahim Ağzında Değişim: Rahim ağzının, ancak kadın doğum doktorunun kontrolleri esnasında bağ dokusundaki yumuşama, incelme ve genişleme şeklinde fark edebileceği durumdur. Doğum belirtileri arasında olan bu durumu gören doktorunuz size doğumun yaklaştığını bildirebilir.

Suyun Gelmesi: En önemli belirtilerden birisi de su gelmesi olarak adlandırılan olaydır. Bebeğin anne rahminde içerisinde bulunduğu sıvının delinerek dışarıya sızması olayı suyun gelmesi olarak adlandırılmaktadır. Gelen su berrak, kokusuz ve renksizdir. Çoğu zaman yoğun akıntı ve idrar kaçırma su gelmesi olarak algılanarak korku yaratabilir. Gelen su bebeğin yüzdüğü sıvıdan geliyorsa devam eder, yani durdurulamaz. Şüphe ettiğiniz durumlarda gebeliğin hangi haftasında oluşanız olun takip doktorunuza ulaşın. Eğer gebeliğinizin sonunda ve doğumu bekliyorsanız gelen sıvı çoğunlukla su olacaktır. Bu durumda doğum yapacağınız hastaneye ivedilikle ulaşmanız gerekir.

Diğer belirtiler: Yukarıdaki ana belirtilerin haricinde de başka bir takım belirtiler de mevcuttur. Bunlardan biri sık sık idrara gitmektir. Artık bebek doğum için doğum kanalına girdiği için idrar kesesini baskılamaktadır. Bu da annenin idrarını tutmasını zorlaştırmaktadır. İşte bu sebeple anne sık sık idrara gitmektedir. Aynı zamanda dışkı yaparken de birtakım yumuşamalar yaşanması söz konusu olabilecektir. Bebeğin son haftalarda kanala girmesiyle birlikte anne karnı da aşağıya doğru iner. Bu da doğum belirtileri arasında sayılmaktadır.

Belirtilerin yavaş yavaş ortaya çıkması ile birlikte doğumun yaklaştığı anlaşılmaktadır. Ortaya çıkan belirtilerin şiddetlenmesi ve ağrının artması durumunda gebenin doğuma alınması söz konusu olabilir. Özellikle bazı durumlarda ağrı ve kasılma olmaması durumunda suni sancı ile doğumun başlaması sağlanabilir. Yeterli ağrı ve sancı olması halinde hamileler doğum alınarak doğumun gerçekleşmesi sağlanabilir.