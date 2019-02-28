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Doğum parası nasıl alınır, doğum parası ne kadar 2019? | Doğum parası başvuruları

Hükümet doğum yapan anneye doğum parası yardımında bulunuyor. Devlet çalışsın ya da çalışmasın bütün annelere doğum yardımı yapıyor.Doğum yardımına başvuran anneler her çocuk için ayrı para alıyor. İlk çocuk için doğum yardımı 300 lira, 3 çocuk sahibi olan bir anne ise bin 300 lira alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız." dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:23
Doğum parası nasıl alınır, doğum parası ne kadar 2019? | Doğum parası başvuruları

Hükümet doğum yapan anneye doğum parası yardımında bulunuyor. Devlet çalışsın ya da çalışmasın bütün annelere doğum yardımı yapıyor.  Doğum yardımına başvuran anneler her çocuk için ayrı para alıyor. İlk çocuk için doğum yardımı 300 lira, 3 çocuk sahibi olan bir anne ise bin 300 lira alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız." dedi.

15 Mayıs 2015'ten itibaren Türk vatandaşlarına ve 'Mavi Kart' sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira doğum yardımı yapılıyor. çocuk sahibi olan anne toplam bin 300 lira alabiliyor. Doğum yardımı için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri'ne yapılabiliyor. Başvuru, doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'nde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra, Doğum Yardımı başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılıyor. 

Çoklu doğumda 2 yaşına kadar devletten 150 lira destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sosyal yardım icraatlarına büyük bir hızla devam edildiğini belirtti. Bu kapsamda 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren Selçuk, sosyal yardımlardan haksız ve mükerrer yararlanmayı engellemek adına yerel yönetimler ile entegrasyon çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

İki yeni sosyal yardım programı başlatacaklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti: "Bunlardan ilki Çoklu Doğum Yardım Programımız. Bu program ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız. İkinci yardım programımız ise ağır kronik hastalıklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik olup, bu yardım programı kapsamında ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200 liraya kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız." Bu yardımın, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna, Sağlık Bakanlığının Çocukluk Dönemi Aşı Takviminde yer alan aşıların süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 lira olmak üzere yapılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:23
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