Doğum lekesi! Sözlerini hatırlattı: yüzünden bir gözünde görme kaybı oluşan bir kadının hikayesi

Bazı insanlar, hastalıkları yüzünden günlük hayatlarında zorluk yaşayabilirler. Bu durum genellikle ellerinde olmayan sebeplerden kaynaklanır ve birçok sağlık sorununu da beraberinde getirebilir. Buna örnek olabilecek Ellahe Haghani adlı bir kadın, Sturge Weber sendromu yüzünden bir gözünde görme kaybı yaşadı. İşte, doğum lekesi yüzünden sorun yaşayan kadının hikayesi...

HASTALIĞI NEDİR?

Haghani, Sturge Weber sendromu ile doğdu ve yüzünde kırmızı, mor bir iz oluşmasına neden olan bu hastalık yüzünden sağ gözünde görme kaybı oluştu. Semptomların değişiklik gösterdiği bu hastalık genetik değildir ve genellikle bebek rahimde gelişirken ortaya çıkar.

DOKTORLAR TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Ailesi, kızlarını iyileştirmenin bir yolunu aradı ancak bulamadılar. Gittikleri tüm doktorlar, lezyonların cerrahi olarak tedavi edilemeyeceğini söyledi. Haghani durumu hakkında, ''Çok fazla kanama riskiyle karşı karşıyaydım, doktorlar ölmemden korkuyordu bu yüzden ameliyatı yapmak istemediler'' dedi.

İNSANLAR EVDEN ÇIKMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Ergenlik yıllarında insanlarla pek etkileşime girmeyen Haghani, bu dönem hakkında ''Benim için kolay olmadı çünkü insanlar korkuyordu, kimse yanıma oturmak istemiyordu. Bazen öğretmenler benim kendi sınıflarında olmamdan bile memnun olmuyorlardı'' dedi. Bazı kişiler, onun durumu hakkında kötü yorumlarda bulundu, hatta evden çıkmamasını bile söyleyenler oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YÜZÜNDEN DOLAYI İŞE ALMADILAR

Zorluklara rağmen okulu bitirdi ancak durumundan dolayı iş bulmakta zorlandı. İşveren yüzüne baktıktan sonra onu dikkate bile almadı. Haghani, bu durumu şu şekilde açıkladı: Bir iş görüşmesi sırasında sadece yüzüme baktılar ve tek bir soru bile sormadan sadece ''hayır, seni işe almayacağız'' dediler.

İNSANLAR BAŞKA NE DÜŞÜNÜYORDU?

İnsanlar, Haghani’nin asit saldırısından kurtulan biri olduğunu sanıyordu. ''Doğduğumda sadece sağ tarafta renk değişikliği vardı ama büyüdükçe yüzümdeki yumuşak doku büyümeye ve kalınlaşmaya başladı.'' diyen Haghani, hastalığının zamanla değiştiğini aktarıyor.

TEDAVİ İÇİ BAŞKA KITAYA GİTMEK ZORUNDA KALDI

Yıllarca doktorlar tarafından reddedildikten sonra Haghani, 2009 yılında kendisine yardım etmeye istekli bir doktor buldu. Haghani, tedaviye başlamak için İran'daki evinden New York'a taşınmak zorunda kaldı.

Yüzündeki izi tedavi ettirmek için 20'den fazla ameliyat geçirdi. Ameliyatlar onun için çok şey ifade ediyor çünkü 14 yaşındayken Edinburgh'da iki yıl boyunca lazer tedavisini denedi ama başarılı olamadı.

ŞU ANDA NE YAPIYOR?

Haghani, 2009 yılında New York'ta tedavi gördüğünden beri tıp alanında çalışma hayalinin peşinden koştu ve 2019'da hemşirelik okuluna gitti. Şu anda bir Vasküler Doğum Lekesi Enstitüsü'nde hasta avukatı (savunucusu) olarak çalışıyor.

KENDİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ NEDİR?

Haghani, burnunda ve alnında doğum lekesinin hala göründüğünü ancak kendine olan güvenini yeniden kazandığını söyledi. Ayrıca, yüzünün kim olduğunu tanımlamasına izin vermeyeceğini vurguladı.