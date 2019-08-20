Doğum lekeleri, hastalık grubuna giriyor ve çocuk cerrahları tarafından takip ediliyor. Hemen endişelenmeyin; çoğunlukla gerileyen ve hayati bir sorun yaratmayan lekeleri sadece takip etmek çoğunlukla yeterli oluyor. Birçok annenin merak ettiği doğum lekesi neden oluşur? İşte detaylar...

Doğum lekesi

Doğum lekeleri, bebek cildinde yaygın görülebilen, genellikle zararsız, bir renk değişikliğidir. Doğum lekeleri yüzde ya da vücutta herhangi bir yerde oluşabilir. Bu lekeler, farklı renk, boyut, görünüm ve şekilde olabileceği gibi bazen kalıcıdır ve zamanla büyüyeme eğiliminde olabilirler. Bazı lekeler ise tamamen kaybolur. Doğum lekelerinin çoğu zararsızdır ancak bazıları altta yatan bir tıbbi durumu gösterir. Hekiminizin gerekli gördüğü durumlarda, doğum lekeleri farklı yöntemlerle giderilebilir.

Doğum lekesi neden olur?

Halk arasında doğum lekelerinin neden oluştuğuna dair birçok yanlış inanış vardır. Bu yanlış inançlardan bazıları; hamileyken izin alınmadan yenen yiyecekler ya da anne adayının giderilmeyen aşermeleri olarak sıralanabilir. Doğum lekeleri hamilelerin yaptıkları ya da yapmadıkları herhangi bir şeyden oluşmaz. Bununla birlikte doğum lekelerinin neden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Bazıları genetik kaynaklı iken bazıları ise değildir.

Doğum lekesi nasıl oluşur?

Doğum lekeleri vasküler (damarsal) ya da pigment yoğunluğuna bağlı (pigmente) nedenlerle oluşabilir ve bu oluşma şekillerine göre sınıflandırılır.

VASKÜLER (DAMARSAL) DOĞUM LEKELERİ

Bu türdeki doğum lekeleri, ciltte kan damarları gelişirken bilinmeyen bir nedenden dolayı olması gerektiğinden farklı oluştuğunda belirir. Örneğin, bir alanda kümelenmiş çok fazla kan damarı olabilir veya bir ya da daha fazla kan damarı olması gerekenden daha geniş olabilir.

VASKÜLER (DAMARSAL) DOĞUM LEKELERİ TÜRLERİ NELERDİR?

Somon lekeleri: Bu kırmızı veya pembe lekeler genellikle gözler arasındaki alanda, göz kapaklarında veya boynun arkasında görülür. Bazı kültürlerde ensede gözlendiğinde leylek ısırığı, yüzde gözlendiğinde ise melek öpücüğü olarak adlandırılır. Deri altındaki küçük kan damarlarının kümelenmelerinden ya da genişlemesinden kaynaklanır. Somon lekeleri bazen kendiliğinden solar ve tıbbi bir müdahale gerektirmez.

Hemanjiyomlar: Halk arasında çilek lekesi olarak da bilinen hemanjiyomlar, pembe, mavi veya parlak kırmızı renkte görünebilir. Genellikle kol, bacak, baş veya boyunda bulunurlar. Hemanjiyomlar küçük boyutlu ve düz halde başlayabilir. Bazen bir bebeğin hayatının ilk birkaç ayında giderek hızla büyür. Doktorunuz gerekli görürse bebeğinizde bazı hemanjiyomları tedavi etmek isteyebilir. Bu tedaviler genellikle hızlı büyüyen ve bebeğin gelişimini etkileyebilecek bölgelerde olan hemanjiyomlar için gereklidir. Bunun haricinde, pek çok hemanjiyom, ergenliğe kadar tamamen kaybolur. Derisinde çoklu hemanjiyomu olan çocuklar iç hemanjiyomlar açısından da kontrol edilmelidir.

PİGMENTE DOĞUM LEKELER

Pigment, ciltte doğal olarak bulunan ve deriye doğal rengini veren bir kimyasaldır. Bazen ciltte bir alanda fazla miktarda pigment hücresi ortaya çıkar. Böyle durumlar pigmente doğum lekelerini oluşturabilir.

Pigmente doğum lekeleri türleri nelerdir?

Benler: Konjenital nevüs olarak da adlandırılan benler, pembe, açık kahverengi ya da siyah renklerde olabilir. Benler farklı büyüklükte olabileceği gibi, ciltle aynı hizada ya da daha kabarık bir şekilde oluşabilir. Genellikle yuvarlaktır. Yüzde veya vücudun herhangi bir yerinde gözlenebilir. Bazı benler kendiliğinden kaybolur, bazıları ise ömür boyu kalıcıdır. Yaş kaç olursa olsun, benin boyutundaki ve şeklindeki değişikliği takip etmek önemlidir çünkü bir bendeki değişiklik bazen cilt kanseri ile bağlantılı olabilir.

Sütlü kahve (Café au lait) lekeleri: Bu doğum lekeleri daha oval şekilde oluşur. Genellikle soluk kahverengi renkte olmaları nedeniyle Fransızca “sütlü kahve” anlamına gelen Café au lait lekeleri olarak adlandırılırlar. Ten rengi koyu ise, oluşacak olan sütlü kahve lekeleri de daha koyu olacaktır. Bu doğum lekesi, bazen doğumda bazen ise doğumdan çok sonra, hatta erken çocukluğa kadar herhangi bir zamanda oluşabilir. Boyut olarak büyüyebilir, ama sıklıkla zamanla solar. Bazı çocuklarda birden fazla sütlü kahve lekesi gözlenebilir. Eğer çocuğunuzda birçok leke varsa doktora danışmanızda fayda vardır. Zira bu durum, nörofibromatozis olarak adlandırılan nadir bir tıbbi durumun göstergesi olabilir.

Moğol lekeleri: Çoğunlukla daha koyu tenli kişilerde gözlenen kabarık olmayan, mavimsi gri lekelerdir. Zararlı olmayan bu lekeler morarma ile karıştırılabilir. Moğol lekeleri tipik olarak alt sırt ve kalçalarda görülür. Genellikle dört yaşına kadar tamamen kaybolurlar.