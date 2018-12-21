Doğum kontrol hapı sigarayla birlikte ölümcül oluyor

Dumanaltı kalp krizi riskini yükseltiyor. Nottingham Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, sigarayı doğrudan içmeseniz bile eğer sigara dumanıyla kirlenmiş havayı soluyorsanız, kalp krizine yakalanma riskinizin arttığı gösterildi. Kapalı alanlarda sigara içenler çevrelerinin gözünün içine baka baka onları zehirliyor. Sadece kendilerine değil, başkalarına da kötülük ediyor. Avrupa’da geçen yıl uygulanan yasaklarla havaalanları, tren garları, metrolar ve daha pek çok halka açık alan yanında kafeler, lokantalar dahil olmak üzere toplu halde yaşanılan bütün alanlarda sigara içilmeyince dumanaltı korkusu ortadan kalktı. Maalesef eski yoğunlukta olmasa bile halâ pek çok aile bu kışı da dumanaltı tehdidini yaşayarak geçiriyor. Dumanaltı özellikle kış aylarında 9 kat daha tehlikeli hale geliyor. Hatta kömür dumanından da..

FİLTRELERİN HİÇBİR FAYDASI YOK

Kış günleri, yoksul aile fertlerinin bir odada ısınmaya çabalarken, aile büyüklerinin sigara içmesinin odada bulunan herkesi aynı sigarayı içmiş gibi yaptığı belirtiliyor. Beşiğinde uyuyan bebek böyle bir durumda, babasının nikotinden zehirlenme oranından çok çok daha büyük bir oranda zehirleniyor.

“Sigarayı azalttım” demek kişinin kendi kendini aldatmasından öteye geçmiyor. Azaltan illetten olduğu gibi tehditten de kurtulmuş olmuyor.

Dumanaltı tehdidi solunum güçlüğü, göz kızarıklığı, baş ağrısı, uzun vadede akciğer kanseri, kalp ve damar hastalıklarına yol açıyor. En çok da bebekleri, çocukları etkiliyor.

Sigara, ister doğrudan içilsin, ister pasif olarak dumanı solunsun, aynı zararlı etkiyi yapıyor. Sigara filtrelerinin hiçbir faydası yok. Karbonmonoksit solunmasını daha da arttırıyor. Kalp hastalıklarını oluşturma riskini etkilemiyor.

DOĞUM KONTROL HAPIYLA ÖLÜMCÜL

Özellikle kadınların sigaradan etkilenmeleri kendileriyle sınırlı kalmıyor. Hamilelikten başlayarak çocuklarını da tehdidin hedefi haline getiriyorlar. Üstelik kalp-damar hastalıklarını tetikleme riski, kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla oluyor. Hele doğum kontrol hapıyla birlikte kullanıldığında sigara tam bir damar düşmanı. Orta yaş çizgisini geçen ve doğum kontrol hapı kullanan kadınların sigara içmeleri çok büyük bir risk...

Sigaranın yaptığı zararlar 3-5 yıldan önce asla düzelmiyor. Araştırmalar kalp hastalığı riskinin ancak dört-beş yıl sonra düştüğünü, akciğer üzerindeki zararlarının ise 15-20 yılda ortadan kalkabildiğini gösteriyor. Sigarasız bir toplum için daha çok çaba gerekiyor.