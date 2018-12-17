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Doğum kontrol hapı saçların düşmanı

Doğum sonrası, 2-3 ay içerisinde saçlarınız aşırı miktarda dökülebilir ve bu 1 ilâ 6 ay kadar sürebilir; endişelenmeyin, yeniden büyüyerek eski haline ulaşır.. Bunun için endişe etmenize hiç gerek yok.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:31
Doğum kontrol hapı saçların düşmanı

Asıl tehlike, “doğum kontrol hapları”.. Onlar saçları bozuyor ve dökülmelerine, kırılmalarına sebep olabiliyor. Tabii onun dışında da bir sürü etken var saçlarınızı tehdit eden. İşte bir dizi onlar:

Yüksek ateş, ağır enfeksiyon ve soğuk algınlığı,

Uygunsuz saç bakımı ve kozmetik ürün kullanımı saçlarınızın düşmanıdır. Boya, renk açma, düzleştirme veya perma gibi yöntemler, uygun şartlarda yapılmazsa saça zarar verebiliyor..

Saçı çeken, yıpratan atkuyruğu, örgü, sıkı lastiklerle toplama gibi saç şekillerini fazla denemeyin..

Sık sık yıkamak, taramak ve fırçalamak da saçı kırabiliyor.. Uzmanlar, fırça yerine geniş ağızlı ve düz uçlu tarakların tercih edilmesi gerektiğini bildiriyor..

Saçı havlu ile ovalayarak kurutmaya çalışmaktan kaçınmalısınız.

Tiroid hastalıkları,

Eksik protein içerikli beslenme,

Kanser tedavileri,

Demir eksikliği,

Geçirilen büyük ameliyatlar ve kronik hastalıklar,

Mantar hastalıkları ve stres, gerginlik, bunalım, aşırı korku saçların düşmanıdır..

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:31
  1. doğum kontrol hapı
  2. doğum kontrol haplarının zararları

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