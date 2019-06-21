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Doğum iznini yarıda kesip görevine başladı, büyük takdir topladı

Kütahya’nın Emet ilçesin doğum izninde olmasına rağmen vatandaşların çocuklarının sağlık yönünden madur olmaması için görevine erken başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktoru Sare İlbay büyük takdir topladı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:47
Doğum iznini yarıda kesip görevine başladı, büyük takdir topladı

Kütahya’nın Emet ilçesin doğum izninde olmasına rağmen vatandaşların çocuklarının sağlık yönünden madur olmaması için görevine erken başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktoru Sare İlbay büyük takdir topladı.


Emet ve Hisarcık ilçelerinde hasta olan çocukların, Çocuk Doktoru olmadığı için Tavşanlı, Simav ve Kütahya’ya sevk edilmesi çocukları rahatsızlanan vatandaşlar tarafından büyük sorun teşkil ediyordu. Yıl sonuna kadar doğum izni hakkı olmasına rağmen, bu durumdan rahatsız olduğu için görevine erken dönenÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktoru Sare İlbay’ın bu davranışı, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı.


Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ’’Doğum sonrası izinde olmasına rağmen, iznini yarıda bölüp göreve başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktoru Sare İbay ‘a teşekkür ederim’’ dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:47
  1. doğa

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