Doğum izninde yeni gelişme!
Bakan Göktaş, doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenlemenin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı.
Göktaş, “Amacımız hiçbir çalışan anneyi dışarıda bırakmak değil” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izinlerinin 24 haftaya çıkarılmasını öngören düzenlemenin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı.
Kamuoyunda sözleşmeli personelin uygulamadan yararlanıp yararlanamayacağına dair oluşan soru işaretlerine değinen Göktaş, gerekli düzenlemenin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceğini söyledi.
“Amacımız hiçbir çalışan anneyi dışarıda bırakmak değil” diyen Göktaş, tüm çalışan annelerin yeni doğum izni uygulamasından faydalanacağını belirtti.
Bakan Göktaş, “Sözleşmeli personellerle ilgili birtakım sorular geldi, o düzenlemeyi de önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Onlar da müsterih olsun” ifadelerini kullandı.
