TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel’i kabul etti: Özel ara seçim istedi, Kurtulmuş Meclis İç Tüzüğü’nü gösterdi ‘Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…’ Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı Küresel zorba Trump’tan İran’a küstah ültimatom: Yine 3 ila 5 gün süre tanıdı Rusya'da 'Türkiye' şaşkınlığı: Alışılmışın dışında bir şeyler oluyor ABD'den vatandaşlarına "İran'dan ayrılın" çağrısı Kaldığı yerden başlayacak Birgün ve Cumhuriyet enselendi! Hani bunların ömrü FETÖ ile mücadelede geçmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti Almanya ekonomisinde kırmızı alarm! 2026 büyüme tahminini düşürdü Ekrem’in yerine gelen Nuri Aslan milletin aklıyla alay ediyor! Bu gurur değil bu hokkabazlık size yeter Özgür’ün kolladığı Özkan Yalım’a yaylım ateşi: Yandaş Deniz Zeyrek itiraf etmek zorunda kaldı
Doğum izni süresinin uzatılması ve 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı... Teklif TBMM'de kabul edildi
Doğum izni süresinin uzatılması ve 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı... Teklif TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, doğum izni süresinin uzatılması ile 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı

TBMM'de, kadınların doğum iznini artıran ve 15 yaş altına sosyal medya yasağını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

Doğum izni  24 haftaya çıktı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni kanun teklifiyle, çalışan ebeveynlerin doğum izin süreleri önemli ölçüde uzatıldı. Düzenleme kapsamında kadın çalışanların toplamda 16 hafta olan annelik izni süresi 24 haftaya çıkarılırken, babalık izni ise 5 günden 10 güne yükseltildi.

 

15 yaş altına sosyal medya yasağı

Yasalaşan teklifin bir diğer kritik maddesi ise çocukların dijital güvenliğini hedefliyor. Artık 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanırken, platformlara yaş doğrulama sistemleri kurma zorunluluğu getirildi. Kurallara uymayan mecralara ağır para cezaları ve reklam yasakları uygulanacak.

TBMM'de 23 Nisan oturumu: Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! "Geleceği siz yöneteceksiniz"
TBMM'de 23 Nisan oturumu: Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! "Geleceği siz yöneteceksiniz"

Gündem

TBMM'de 23 Nisan oturumu: Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! "Geleceği siz yöneteceksiniz"

Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Gündem

Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Gündem

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel’i kabul etti: Özel ara seçim istedi, Kurtulmuş Meclis İç Tüzüğü’nü gösterdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel’i kabul etti: Özel ara seçim istedi, Kurtulmuş Meclis İç Tüzüğü’nü gösterdi

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel’i kabul etti: Özel ara seçim istedi, Kurtulmuş Meclis İç Tüzüğü’nü gösterdi

