Doğum izni süresinin uzatılması ve 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı... Teklif TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, doğum izni süresinin uzatılması ile 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
Doğum izni 24 haftaya çıktı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni kanun teklifiyle, çalışan ebeveynlerin doğum izin süreleri önemli ölçüde uzatıldı. Düzenleme kapsamında kadın çalışanların toplamda 16 hafta olan annelik izni süresi 24 haftaya çıkarılırken, babalık izni ise 5 günden 10 güne yükseltildi.
15 yaş altına sosyal medya yasağı
Yasalaşan teklifin bir diğer kritik maddesi ise çocukların dijital güvenliğini hedefliyor. Artık 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanırken, platformlara yaş doğrulama sistemleri kurma zorunluluğu getirildi. Kurallara uymayan mecralara ağır para cezaları ve reklam yasakları uygulanacak.
Gündem
TBMM'de 23 Nisan oturumu: Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! "Geleceği siz yöneteceksiniz"
Gündem
