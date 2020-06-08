Doğum gününde mağazasından ATV’si çalındı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde hırsızlar, motosiklet mağazası sahibinin doğum gününde ATV’sini çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Olay, Domaniç’in Bursa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem Tunç, doğum gününde iş yerinin talan edildiğini ve ATV aracının yerinde olmadığını fark edince polise başvurdu. Ekiplerin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mağaza sahibi Muharrem Tunç, “6 Haziran Cumartesi akşamı saat 19.30’da dükkânımı kapattım. Ertesi gün doğum günümdü ve bahçemde işlerim vardı. Zaten Pazar olduğu için dükkânımı açmayacaktım. Saat 11.30’da bir kardeşimizden telefon geldi ‘Abi neredesin dükkânda mısın?’ dedi. Ben de ‘hayır evdeyim’ dedim. ‘Nasıl Evdesin? Dükkanın kapıları komple açık’ dedi. ‘Nasıl olur kardeşim’ dedim bindim motora geldim. Dükkana girilmiş. Ortalık karmakarışık. İki odamı da karıştırmışlar. Küçük ATV’yi çalıştırmaya çalışmışlar fakat onu çalıştıramamışlar. Büyük olanı da iterek çalmışlar. Bir araba fark ettik görüntülerde, toplamda 3 veya 4 kişiler. Arabayı da iterek Bursa yönüne doğru ilerlediler. Muhtelif giysileri almışlar. Bana ait kaskları almışlar. Ama onları ne olduysa kapının önüne bırakmışlar. Polisi çağırdık geldiler işlemlerini yaptılar. Benimde 7 Haziran 1949 doğum tarihimdi. Doğum günüm de zehir oldu. Böyle bir şey yaşadım. Bir an önce bulunsun istiyorum” dedi.