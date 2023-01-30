Doğum günü ölüm günü oldu

İki kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza, dün saat 01.35 sıralarında Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki Azmak Deresi yolunda meydana geldi. Mustafa Besleme (29), Samet Canpolat (30) ile kız arkadaşları Ceren Ceylan (23) ve Öykü Kasımoğlu (27), Yat Limanı'nda bir restoranda doğum günü kutlaması yaptı.

Arkadaşının doğum günü için Ankara'dan gelen Öykü Kasımoğlu da kurtarılamadı.

AZMAK DERESİNE DÜŞTÜLER

CEREN Ceylan'ın yeni yaşını kutlamak için bir araya gelen gençler, alkol alıp eğlendikten sonra mekandan ayrılarak lüks otomobilleriyle yola çıktı. Besleme'nin kullandığı otomobil, yaklaşık 30 metre sonra kontrolden çıktı ve önce kaldırıma ardından ahşap bariyerleri kırarak Azmak Deresi'ne düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran yaralı sürücü Besleme ile Canpolat, içeride kız arkadaşlarının olduğunu söyleyerek yardım istedi. Olay yerinde bulunan Yunus polislerinden biri, Deniz Ticaret Odası önünde bulunan urganları alarak dereye girdi, çevrede bulunan vatandaş ve polislerden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir ekiple yaralı 2 kızı otomobilden çıkarmak için seferber oldu.

3.79 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

ARKA koltukta baygın vaziyette bulunan 2 genç kız otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ciddi olan Ceylan ile Kasımoğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızlar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Beslemen'in yapılan doktor kontrolünde 3.79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Nöbetçi Savcı talimatıyla sürücü Besleme ile arkadaşı Canpolat gözaltına alındı. Besleme ve Canpolat'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden Ceylan ve Kasımoğlu'nun cesetleri ise otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, doğum gününde hayatını kaybeden Ceren Ceylan'ın köpek eğitmeni olduğu, Mustafa Besleme ve Samet Canpolat'ın uzman çavuş oldukları ve Marmaris'te yaşadıkları, Öykü Kasımoğlu'nun ise kutlamaya katılmak için Adana'dan geldiği öğrenildi.

VURAL EFECİK / ADEM ÜLKER