Doğum borçlanması ne kadar 2021 | Doğum borçlanması şartları nelerdir?

2021 doğum borçlanması nasıl hesaplanır? Doğum borçlanmasının nasıl hesaplandığı, 2021 yılında borçlanma miktarının ne kadar arttığı merak ediliyor.

Doğum borçlanması nedir?

Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kadınların geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasına olanak tanıyan bir haktır.

Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Pek çok kişi doğum borçlanması şartlarını merak ediyor. İşte, doğum borçlanması şartları şöyle:

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,

Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,

Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,

Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,

Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması, gerekmektedir.

Doğum borçlanması ne kadar 2021

Her yıl aralık ayında asgari ücrete zam yapılıyor. 2021 yılı ocak ayı zammı, Aralık 2020'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. 2021 asgari ücret zammı yüzde 21,56 olarak açıklandı. Bu rakam doğum borçlanması ücretini de etkiledi. 2021 yılında 1 yıllık doğum borçlanması tutarı 13.737,60 TL oldu. 2 yıllık doğum borçlanması ise 27.475,20 TL oldu. Doğum borçlanması tebliğ edildikten sonra bir ay içerisinde ücretin ödenmesi gerekiyor.

Doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,

Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.