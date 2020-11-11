Doğum borçlanması nasıl yapılır? Doğum borçlanması parası ne kadar?

Doğum borçlanması, kadınların doğum yapması sebebiyle çalışma hayatından uzak kalmaları durumunda geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasına imkan tanıyan bir haktır. Böylece doğum borçlanması şartlarına uygun olan annelerin daha erken emeklilik hakkı olabiliyor. 4A, 4B, 4C kapsamında sigortalı olup doğum yapan tüm kadınlar, 2014 yılında yapılan değişiklik üzerine üç çocuk için doğum borçlanması yapabiliyor. Yapılan düzenleme kapsamında; kadınlar sigortaları yapıldıktan doğum yaptıkları üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl yani 2760 gün prim hakkı kazanabiliyor. Yaş ve yıl şartlarında problem olmadığı takdirde 6 yıl beklemeden emeklilik hakları doğuyor.

Doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır?

Sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının veya hizmetinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine, Kamu görevlileri, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na borçlanma talep dilekçesiyle başvuru yaparak doğum borçlanması talebinde bulunabilirler.

Doğum borçlanmasını ilgili kurum ve kuruluşlar üzerinden yapacak kadınların işvereninden herhangi bir belge almasına ihtiyaç yoktur. Başvuru yapacak kişinin üzerinde nüfus cüzdanı ve doğum borçlanması formu, başvuru için gerekli belgelerdir. Sonuçlar ilgili kurumun sisteminde değerlendirmeye alınıp olumlu olması durumunda erken emeklilik koşulundan yararlanabilirler.

Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?

Doğumdan önce,

Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a),

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),

Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilirler.

Doğum Borçlanması İçin Ne Kadar Ödeme Yapılır?

Doğum borçlanmasına etkisi olan ilk faktör; o yıl belirlenen asgari ücret tutarıdır. Aynı zamanda doğum borçlanmasının alt ve üst sınırları da ödeme için etkili olan koşullar arasında bulunur. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32’si 1 günlük doğum borçlanması tutarını verir. Bunun 7,5 katı da günlük en yüksek borçlanma tutarını ortaya çıkarır.

2020 yılı içinde doğum borçlanması ücretleri şöyle belirlenmiştir:

Bir aylık doğum borçlanması tutarı: 941.76 TL

Bir yıllık doğum borçlanması tutarı: 11. 301,12 TL

İki yıllık doğum borçlanması tutarı: 22.602,24 TL

Doğum Borçlanması Ödemesi Nereye Yapılır?

Doğum borçlanması ödemeleri PTT şubelerinden, anlaşmalı bankalardan ve SGK online tahsilat bağlantısından gerçekleştirilebilir. Online tahsilat bağlantısına e-Devlet üzerinden erişmek de mümkündür.