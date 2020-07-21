Doğum borçlanması kaç çocukla sınırlı?

Soru: Eşimin doğum tarihi 26.1.1965 ve Bağ-Kur primi ödenen süreler 17.12.1984-15.12.1989 tarih arasıdır. 2018 yılında kısa bir süre isteğe bağlı prim ödememiz oldu. Çocuklarımızın doğum yılları 1985, 1988, 1992 ve 2005 yıllarıdır. Emekli olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Ahmet S.

Cevap: Kadınlar sigortalı olduktan sonra doğum yapmışlarsa üç çocuğa kadar doğumdan itibaren iki yıllık süreler için prim ödemeleri yoksa bu süreleri doğum borçlanması yaparak sigortalı hizmetinden saydırma hakkına sahip. Verdiğiniz bilgilere göre son iki çocuk için borçlanma yapabildiğiniz gibi üçüncü çocuk için doğum tarihinden itibaren iki yıllık sürenin ödenmeyen kısmı için borçlanma yapma hakkına sahipsiniz.

Eğer önce SSK’lı bir işe girer ve daha sonra doğum borçlanması yaparsanız borçlanma SSK statüsünde sayılır ve 15 yıl sigorta 3600 gün prim şartlarından 58 yaşında 26.1.2023 tarihinde emekli olma hakkı doğar. Borçlanma sonrası 3600 günden eksik kalan süre olursa bu eksiği isteğe bağlı sigorta ile de tamamlamanız mümkündür.