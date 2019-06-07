Doğukan Kilcioğlu yeni başarılara imza atacak

Zonguldaklı milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, olimpik deneme yarışları ve Türkiye Şampiyonası’nda 110 metre engelde Zonguldak’ı temsil edecek.

Zonguldaklı milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, 14 Haziran Cuma günü Ankara’da olimpik deneme yarışlarına katılacak. Kilcioğlu, 110 metre engelde Zonguldak’ı güzel bir şekilde temsil ederek 14.25 derecesinin altına inip en iyi derecesini yapmayı hedefliyor. Milli sporcu, ardından 24-25 Haziran tarihleri arasında Bursa’da 110 metre engelde de Zonguldak’ı temsil edecek.

Doğukan Kilcioğlu, "Hazırlıklarıma hocam Utku Duman yönetiminde devam ediyorum. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak, 14 Haziran Cuma günü Ankara’da olimpik deneme yarışlarına katılacağız. Orada 14.25 derecenin altına inerek en iyi derecemi yapmayı planlıyorum. Ardından Bursa’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi 110 metre engelde temsil edeceğim. Hedefim her zaman şampiyonluk, bana destek veren başta hocam Utku Duman olmak üzere herkese çok teşekkür ederim" dedi.