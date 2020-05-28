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Aktüel

Doğu’daki 6 il için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:24:18 -
Doğu’daki 6 il için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 28/05/2020 tarih ve 19 nolu meteorolojik uyarısına göre; “29/05/2020 Cuma Günü saat 08:00 ile 21.00 arasında Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir” denildi.


Uyarıda, vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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