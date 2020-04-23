Doğu’da sağanak ve kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak ve kar yağışı bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu yağışların Ağrı, Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan’da eksi 1, Erzurum’da 4, Ağrı’da 3, Kars’ta 1, Erzincan’da 7, Iğdır’da 11 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzurum’da 6, Kars’ta 7, Ağrı’da 12, Iğdır’da 16, Erzincan’da 13 ve Ardahan’da 4 derece olması öngörülüyor.