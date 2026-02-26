  • İSTANBUL
Doğu'da kar esareti: Üç ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ERZURUM, GÜMÜŞHANE ve MALATYA'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları ulaşımı zorlaştırırken, valilikler ve kaymakamlıklar art arda tatil kararları açıkladı.

Erzurum'da merkez ilçeler tatil edildi

ERZURUM Valisi Aydın Baruş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde tüm kademelerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

 

  • İdari İzin: Kamuda çalışan hamile ve engelli personel de bugün idari izinli sayılacak.
  • Diğer İlçeler: Diğer bölgelerdeki kararların ilgili kaymakamlıklarca ilan edileceği belirtildi.

Gümüşhane genelinde okullar kapalı

GÜMÜŞHANE'de kar yağışının etkisi artarak devam ediyor. Valilik, il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini bildirirken, buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

  • Kapsamlı İzin: Hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelin yanı sıra, çocuğu kreş veya ilkokula giden kadın çalışanlar da 26 Şubat Perşembe günü idari izinli kapsamına alındı.

Malatya Arapgir'de taşımalı eğitime ara

MALATYA'nın Arapgir ilçesinde ise kırsal mahallelerde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim durduruldu. Kaymakamlık, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına bu kararın alındığını açıkladı.

