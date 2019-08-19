Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı2da 13, Kars ve Ardahan’da 11, Erzincan’da 16, Tunceli’de 14 ve Iğdır’da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzincan ve Iğdır’da 35, Tunceli ve Ağrı’da 34, Erzurum’da 31, Kars ve Ardahan’da 30 derece olacak.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de 5,3 en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık’ta 38,4 derece oldu.