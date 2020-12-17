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Aktüel Doğu'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
Aktüel

Doğu'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:58:08 -
Doğu'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde uygulama yaparak tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

- Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

- Muş

Muş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin farklı noktalarında denetim yapan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan sürücü ve kişilere cezai işlem uyguladı.

Kentteki parklarda sessizlik hakim oldu.

- Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Polis ekipleri, sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

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