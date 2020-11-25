Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Hakkari civarında kar ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı olacak.

Sabah ve gece saatlerinde don olmasının beklendiği bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Rüzgar güney yönlerinden orta derecede ve zaman zaman kuvvetli esecek. Van Gölü'nde rüzgarın batı ve kuzeybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetle esmesi bekleniyor ve görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Bölgede gündüzleri en yüksek sıcaklığın Muş'ta 10 derece, Van ve Hakkari'de 9 derece, Bitlis'te ise 6 derece olması bekleniyor.

Bölgedeki buzlanma ve don nedeniyle vatandaşlar sabah ve gece dikkatli olmalıdır.