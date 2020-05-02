Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 9, Erzincan'da 8, Ardahan'da 5, Ağrı ve Erzurum'da 4, Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 21, Erzincan'da 17, Kars'ta 16, Ağrı ve Ardahan 14, Erzurum'da 13 derece olması öngörülüyor.