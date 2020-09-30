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Aktüel Doğu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Aktüel

Doğu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:22:09 -
Doğu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ardahan ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Iğdır'da 10 Erzincan'da 14 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Erzincan'da 29, Ağrı'da 25, Iğdır'da 24, Erzurum'da 23, Kars ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

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