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Doğu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da 3 ilde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:44
Doğu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da 3 ilde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzeydoğusu ile Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman, zaman orta


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan, Kars ve Ağrı’da 15, Erzurum’da 14, Erzincan’da 19, Tunceli’de 18 ve Iğdır’da 25 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 37, Tunceli, Kars ve Erzincan’da 32, Ağrı’da 33, Erzurum’da 30, Ardahan’da 26 derece olacak.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:44
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