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Aktüel

Doğubayazıt’ta silahlı saldırı: 1 ölü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde silahlı saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 22:14:48 -
Doğubayazıt’ta silahlı saldırı: 1 ölü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde silahlı saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Gürbulak köyü mülki sınırları içerisinde, 13.06.2020 günü saat 16:40 sıralarında, ateşli silah kullanılması sonucu bir şahıs yaralanmıştır. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar, bir araç ile olay yerinden kaçmışlardır. Olayın faili söz konusu şüpheli şahısların yakalanması amacıyla başlatılan hava keşif ve gözetleme vasıtaları ile destekli takip sonucunda, 2 şüpheli şahıs, aynı gün saat 17.32’de, Doğubayazıt ilçe merkezi İshak Paşa Sarayı civarında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından, araç içerisinde yakalanmışlardır." denildi.



Açıklamanın devamında, "Olayda yaralanan ve Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne sevk edilen şahıs ise, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, gerekli adli tahkikata başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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