Doğu Türkistanlı muhacir Zeynep Salih için yetkililere çağrı

Çin’in Doğu Türkistan’daki etnik, dini, kültürel soykırımının yankıları sürüyor. Ramazanın birinci günü gözaltına alınan Doğu Türkistanlı muhacir Zeynep Salih olayı tekrar gündeme geldi.

Çin’in Doğu Türkistan’daki etnik, dini, kültürel soykırımından kaçarak Türkiye’ye sığınan Zeynep Salih, İstanbul, Kayaşehir’deki evinden gözaltına alınarak götürüldü.

11,13 ve 15 yaşlarındaki 3 kızı ve 1 oğlunun bakımını üstlenen Zeynep Salih’in gözetim altında tutulmasına çağrı yapıldı. 76 yaşındaki bir yaşlının bakımı ile ilgilenen Zeynep Salih’in hangi sebeple gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

Salih’in Emniyet mi yoksa Savcılık kararıyla mı gözaltına alındığına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Salih’in yaşadıkları benzer durumdaki binlerce Doğu Türkistanlı’nın yaşadıklarına ışık tutuyor şeklinde yorumlandı.

Salih’in serbest bırakılması için yetkililere çağrı yapıldı.

Kaynak: Haksöz haber