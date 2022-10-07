Doğu Türkistanlı dünyanın umurunda değil!

Yeni Akit Ankara

Oylamadan istediği sonucu alarak rahatlayan Çin’in Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve diğer bazı Batılı ülkelerin Xinjiang (Doğu Türkistan) meselesini kullanıp söylenti yaymakla sorun yaratmaya çalıştığı, bu girişimlerin insan hakları bahanesiyle siyasi manipülasyon yapıp Çin’in imajını karalamayı ve Çin’in gelişimini engellemeyi amaçladığına dikkat çekildi. Açıklamada, gerçekleri hiçe sayarak İnsan Hakları Konseyi’nde yalanlar yayan ilgili ülkelerin sözde Xinjiang meselesi taslağıyla BM’in insan hakları kuruluşunda Çin’in içişlerine karışıp “Xinjiang meselesiyle Çin’i önlemek” politikasını yaygınlaştırmak istediği belirtildi.

Çin: İnsan hakları meselesi değil!

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Xinjiang’a ilişkin mesele, insan hakları meselesi değil, şiddet ve terörle mücadele, aşırıcılığın giderilmesi ve bölücülüğe karşı çıkılmasına dair meselelerdir. Çetin mücadelelerden sonra Xinjiang’da 5 yıldır şiddet veya terör olayı yaşanmadı, Xinjiang’daki tüm etnik gruplara mensup vatandaşların insan hakları koruma altındadır. ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin kötü niyetini iyi bilen uluslararası toplum, insan hakları bahanesiyle diğer ülkelerin içişlerine karışma girişimlerinden nefret ediyor. İslam ülkeleri dahil yüze yakın ülke BM İnsan Hakları Konseyi ve Genel Kurulu’nda açıklama yaparak, Çin’in Xinjiang konusundaki tutumuna yönelik desteğini belirtti. Gerçekler, Xinjiang bahanesiyle Çin’i caydırma girişiminin sonuç vermeyeceğine işaret ediyor” Açıklamada, insan hakları oturumlarında ABD ve İngiltere dahil Batılı ülkelerin işlediği, sistematik ırkçılık, ırk ayrımcılığı, göçmenlerin haklarının ihlali, yurtdışı askeri operasyonlar gibi ciddi insan hakları sorunlarının ele alınması gerektiği vurgulandı.