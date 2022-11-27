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Gündem Doğu Türkistan'daki zulüm neden gündemde değil? "Ölen köpekler kadar gündem olmuyorsa..."
Gündem

Doğu Türkistan'daki zulüm neden gündemde değil? "Ölen köpekler kadar gündem olmuyorsa..."

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Doğu Türkistan'da Çin'İn soykırım zulmüne uğrayan Uygur Türkleri'nin acısına karşı duyarlı olmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 19:50:00 -
Doğu Türkistan'daki zulüm neden gündemde değil? "Ölen köpekler kadar gündem olmuyorsa..."

 Yeniakit.com.tr 

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'deki yangın felaketinde "karantina" bahanesi ile evlerine kiltlenen 44 Uygur Türkü hayatını kaybetti.

Yaşanan korkunç facia dünya kamuoyunda gündem olurken, Çin'in zulüm politikasına tepki yağdı.

"Sadece imanımızı değil insanlığımızı da sorgulayalım"

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sözde hayvan hakkı savunucularını örnek göstererek, Müslümanları Uygur Türkleri'ne yönelik zulüm karşısında duyarlı olmaya davet etti.

Dr. Şenocak, "Hayvanların hakkı elbette mühimdir. Fakat İslam’a bağlılıklarından dolayı kapatıldıkları evlerinde diri diri yakılan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ölen köpekler kadar gündem olmuyorsa sadece imanımızı değil, insanlığımızı da sorgulayalım." dedi.

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