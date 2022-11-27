Doğu Türkistan'da yangın felaketi! Çin'in kapanma zulmü onlarca cana sebep oldu
Doğu Türkistan'da koronavirüs sebebi ile kapanma bahanesi, 44 Uygur Türkünün ölümüne sebep oldu
Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelk soykırım zulmünün mimarı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Sıfır Kovid” bahanesiyle yüzbinlerce insanı evlere kilitleyerek ölüme terk etti.
Yaklaşık 4 aydır evlerinde kilitli kalan Uygur Türkleri, açlıkla yaşam mücadelesi verirken, bir apartmanda çıkan yangında, uzun süre müdahale edilememesinden dolayı 44 Uygur Türkünün ölümüne sebep oldu.
Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de 24 Kasım günü elektrikten kaynaklı meydana gelen yangında 21 katlı bir apartmanın beş katı yandı.
4 saat süren yangına, itfaiye ekipleri çok geç müdahalede bulundu. Yangının kaynağına tazyik ulaştırmayan itfaiye ekibi, facianın önlenmesi için çaba sarf etmedi.
Yangın anı, saniye saniye görüntülendi. İtfaiyenin sıktığı suyun apartmana ulaşmaması, dikkatlerden kaçmadı.