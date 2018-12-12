Doğu Türkistan’da bıçak kemiğe dayandı

Hacı Yakışıklı Ankara

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Abdulkadir Tümtürk yaşanan zulmü Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya anlattı.

Doğu Türkistan’da önceleri sokakta görülen işkencelerin Nazi kampı benzeri yerlere taşındığını belirten Tümtürk; “Türkiye’de yaşayan birçok Doğu Türkistanlı ile görüştüğünüzde her birinin arkalarında kalan ailelerinin durumundan haber alamadığını görürsünüz” dedi.

‘Annemi ve karımı öldürün, kurşun parasını vereceğim’

Abdurrahman Hasan isimli Uygur Türkü’nün daha önce de feryat ettiğini hatırlatan Tümtürk işkence altında kalmalarından dolayı büyük endişe ve üzüntü duyduklarını belirtti. Hasan’ın sözlerini hatırlatan Tümtürk; “Zindandaki annemden ve karımdan hiçbir haber alamıyorum. Üzülerek söylüyorum ki taciz ve tecavüze maruz kalacaklarından korkuyorum. Bizim için onurumuzla ölmek zindanda zulüm altında yaşamaktan iyidir. Bu noktada annem ve eşimin öldürülmesi için kurşun parasını vermeye hazırım; zindanda taciz, işkence göreceklerine ölmeleri daha iyidir” şeklinde feryat ettiklerini söyledi.

Hasan gibi insanların sayısının giderek arttığını ifade eden Tümtürk; “Aslında Çin kampları bir milleti, Uygur milletini topyekûn yok edip tarihiyle, medeniyeti ve inancıyla yok etmek hedefini güdüyor. Artık amaçları asimilasyon değil, Uygur Türkleri’ni yok etmek noktasına geldi. Hapislerde öldürerek, iç bölgelerde isim değiştirip Çinlilerle zorla evlendirerek tarih sayfasından yok etmeyi politika haline getirdiler. Bugün parklarda oynaması gereken, okullarda eğitim alma yaşındaki çocuklarımız meçhul yerlere götürülüyor ve gidenlerden haber alınamıyor”dedi.

Kamplardaki insanların buradan sağlıklı çıkamadığını belirten Tümtürk; “Bu kamplar milyonlarca Müslüman Uygur Türk’ünün girdikten sonra ya ölüsünün çıktığı yahut bir daha haber alınamadığı 21. asrın Nazi kampı ve bir milletin topyekûn türlü işkence ve eziyetle yok edildiği bir katliam merkezidir. Önceki dönemlerde Komünist Parti propagandası yapılıyordu; şimdi değişik yollarla kamplardaki insanların psikolojilerini derdest edip onları yok etmeye başladılar” şeklinde konuştu.