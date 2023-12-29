Doğu Türkistan kasabı, 'büyük kahraman' ilan edildi!

Çin rejimi, işgal tarihi ve bölgedeki sistematik soykırım suçunu meşrulaştırmak ve çarpıtmak konusunda büyük çaba sarf ediyor ve Mançur imparatorluğunun son kalıntılarından, 1876'da Doğu Türkistan'ı işgal ederek yüzbinlerce Uygur’u katletmiş, onların başka ülkelere göç etmesine neden olmuş, Doğu Türkistan'ın işgalinde önemli rol oynayan cellat Zuo Zongtang'ı “büyük Kahraman”, "kurtarıcı komutan" olarak tanımlamaya ve tanıtmaya çalışıyor.

Bilgilere göre bu yılın Eylül ayında " Zuo Zongtang'ın Xinjiang'ı Azat Etmesi" temalı uydurulmuş içerikler resmi olarak ortaokul, lise ve üniversite müfredatına eklediği ve geçen ay Kumul'da yeni kurulan sözde " Zuo Zongtang Kültür Araştırma Enstitüsü" açılış töreninde kamuoyuyla paylaşıldı.

ZUO ZONGTANG KÜLTÜR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULDU

Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağına göre, yıllardır süren safsatalarını güçlendirmek isteyen Çin son birkaç gün içinde, Kumul kentindeki sözde " Zuo Zongtang Kültür Araştırma Enstitüsü" için Merkezi hükümet tarafından özel bir koruma projesi oluşturulduğu, bu minvalde, rejim hükümeti bahara kadar çeşitli görsel ve belgesel, tarihi resim sergisi ve özel konferanslar tertip edecek, bölge isim levhalarını güncelleyecek ve sözde " Zuo Zongtang tarafından dikilen ağaçların her birinin dijital arşivini oluşturacak ve buna yüksek meblağda fon ayırdığı öğrenildi.

Çin basınında çıkan ilgili haberlere göre, son bir kaç haftadır Çin'de “Zuo Zongtang ruhunu öğrenme” heyecanının arttığı ifade edilirken, Zuo Zongtang olmasaydı Çin'in 1,66 milyon kilometrekarelik topraklarını kaybedeceği, "Çin'in toprak bütünlüğünü koruyan ulusal kahraman" olarak tanıtım propagandası yapılıyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’IN İLK İŞGAL DÖNEMİ

1876 yılında Mançur imparatorluğunun son demlerine doğru, Çin’de meydana gelen büyük Donggan isyanını kanlı bastırarak adından söz ettiren paralı asker komutanı Zuo Zongtang Doğu Türkistan'ın işgal edilmesi için bölgeye gönderiliyor.

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Zuo Zongtang, döneminin modern silahlarıyla donatılmasının yanı sıra, yabancı askeri uzmanların askeri ve mali yardımlarıyla da Doğu Türkistan’ı işgal ediyor ve bu süreçte Doğu Türkistan halkı, işgalci Mançu kuvvetlerine karşı amansız mücadele vermelerine rağmen, kana susamış Zuo Zongtang, yüzbinlerce Doğu Türkistanlıyı hunharca katlederek tarihin kirli sayfalarına adını yazdırıyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber