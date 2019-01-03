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Doğu Türkistan için yürüyen grup Kızılcahamam’da

Ellerinde taşıdıkları Türk ve Uygur bayrakları ile Çin zulmüne dikkat çekmek için protesto yürüyüşü başlatan grup, Kızılcahamam’a ulaştı.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:15

Çin’in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen grup, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı.

Ellerindeki Türk ve Uygur bayraklarıyla sabahın erken saatlerinde ilçeye gelen grup, daha sonra Kargasekmez Tepesi’ne doğru tırmanışa geçti.

Uygur Türkü Ali Ekber, yaptığı açıklamada, kardeşlerine yapılan zulmü anlatmak için İstanbul’dan Ankara’ya gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi. 2014 yılından itibaren Çin tarafından Uygur Türklerine yapılan zulmü Türk halkına duyurmak için yola çıktıklarını vurgulayan Ekber, “Yürüyüşümüzü 2018 yılının son ayında başlatmıştık. Yürüyüşümüzün 19’uncu gününde Kızılcahamam’a ulaştık. Türk kardeşlerimizin bizimle beraber sesimizi duyurmasını istiyor, bize yardımcı olmalarını ve dualarını eksik etmemelerini istiyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:15
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Çin
  4. Uygur Türkleri
  5. Kızılcahamam
  6. Türk ve Uygur bayrakları
  7. Kargasekmez Tepesi
  8. Uygur Türkü Ali Ekber

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