Doğu Türkistan için eylem çağrısı
Avukat Gülden Sönmez, Doğu Türkistanlı Müslümanlar için eylem çağrısında bulundu.
Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulümlerin hesabını sormak için 5 Temmuz Saat 14:00'te Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde eylem çağrısında bulunuldu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avukat Gülden Sönmez'in açıklamaları şöyle:
Onlar için mücadele ediyoruz. Onlar ailelerine kavuşana kadar devam edeceğiz.
Onlar adına kazandığımız BM kararını uygulaması için Çin Büyükelçiliğine götüreceğiz.
Şahitlik edebilirsiniz seslerine güç katabilirsiniz
5 Temmuz Saat 14:00
Ankara Çin Büyükelçiliği
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