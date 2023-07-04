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Dünya Doğu Türkistan için eylem çağrısı
Dünya

Doğu Türkistan için eylem çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 22:56:00 -
Doğu Türkistan için eylem çağrısı

Avukat Gülden Sönmez, Doğu Türkistanlı Müslümanlar için eylem çağrısında bulundu.

Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulümlerin hesabını sormak için 5 Temmuz Saat 14:00'te Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde eylem çağrısında bulunuldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avukat Gülden Sönmez'in açıklamaları şöyle:

Onlar için mücadele ediyoruz. Onlar ailelerine kavuşana kadar devam edeceğiz.
Onlar adına kazandığımız BM kararını uygulaması için Çin Büyükelçiliğine götüreceğiz.

Şahitlik edebilirsiniz seslerine güç katabilirsiniz

5 Temmuz Saat 14:00
Ankara Çin Büyükelçiliği
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