Doğu Türkistan için çok kritik gelişme
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhang Lijian, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in Xinjiang (Doğu Türkistan) Uygur Özerk Bölgesi’ne gerçekleştireceği ziyaret hakkında bilgi verdi.
YENİ AKİT ANKARA
Sözcü Zhao, olağan basın toplantında, Anadolu Ajansı muhabirinin Bachelet’in gezisiyle ilgili sorusunu yanıtlayarak yüksek komiser Bachelet’in mayıs ayında gerçekleştireceği Çin ziyareti sırasında Xinjiang’ı da ziyaret edecek olmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.
Bachelet’in ekibi Guangzhou’da karantinaya alındı!
İki tarafın gezinin somut gündemi hakkında müzakereyi sürdürdüğüne değinen sözcü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin (OHCHR) ön çalışma ekibinin Bachelet’in Çin gezisinin hazırlığı için 25 Nisan’da Çin’e ulaştığını ve Guangzhou kentinden giriş yapan ekibin salgın önleme tedbirlerine uygun olarak karantina altına alındığını kaydetti.