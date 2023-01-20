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Siyaset Doğu Perinçek'ten yine olay çıkış: Meclis'e giremezsek Türkiye'de bunlar olacak
Siyaset

Doğu Perinçek'ten yine olay çıkış: Meclis'e giremezsek Türkiye'de bunlar olacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin çözümleri Vatan Partisi'nin önümüzdeki seçimde TBMM'ye girmesidir. Vatan Partisi Meclise giremeyecek olursa Türkiye kaosa girer" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 18:33:00 -
Doğu Perinçek'ten yine olay çıkış: Meclis'e giremezsek Türkiye'de bunlar olacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığında partisinin kurultaylarında oy birliğiyle kendi isminin çıktığını belirterek, "Türkiye'nin çözümleri Vatan Partisi'nin önümüzdeki seçimde TBMM'ye girmesidir. Vatan Partisi Meclise giremeyecek olursa Türkiye kaosa girer" dedi.

Perinçek, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Altılı Masa'yı temsil eden partileri eleştiren Perinçek, şunları söyledi:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesine ağır hakaretlerde bulundu. Babacan, 'Türk'ü anayasadan sileceğiz.' diye harekete geçti. Meral Akşener, sözüm ona milliyetçilik taslıyor. Yanındaki adam, Türk'ü anayasadan siliyor ve kendisinden tek bir ses yok. Türk'ü anayasadan silme görevini hep birlikte üstlenmiş durumdalar."

Üstü kapalı tehdit mi?

Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığında partisinin kurultaylarında oy birliğiyle kendi isminin çıktığını belirterek "Türkiye'nin çözümleri Vatan Partisi'nin önümüzdeki seçimde TBMM'ye girmesidir. Vatan Partisi Meclise giremeyecek olursa Türkiye kaosa girer. Cumhurbaşkanı'mıza yönelik tehditler de o zaman gerçek haline dönüşür. Eğer mecliste çoğunluk Altılı Masa'nın, Biden tayfasının eline geçtiği zaman Türkiye için derin krizlerdir. Bunu bozacak olan Vatan Partisi'nin Meclise girmesidir" ifadelerini kullandı.

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