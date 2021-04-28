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Gündem Doğu Perinçek'ten Ukrayna'ya tepki! İlle de Rusya diyor
Gündem

Doğu Perinçek'ten Ukrayna'ya tepki! İlle de Rusya diyor

Türkiye'nin Rusya ile sorun yaşayan Ukrayna'ya destek vermesini cinayet olarak belirten Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ukrayna'yı Karadeniz'in Yunanistan'ı olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 05:01:00 -

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizde Ukrayna'nın yanında tutum sergilemesi sonrası, Rusya ile Türkiye'nin yeni bir kriz yaşayıp yaşamayacağı merak edilirken, Doğu Perinçek de Türkiye'nin Ukrayna tavrının yanlış olduğunu savundu.

Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin Karadeniz'deki krizde Ukrayna'yı desteklemesini eleştirdi.

"Ukrayna Karadeniz'deki Yunanistan'dır" diyen Doğu Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna ABD'nin kuklasıdır"

"Ukrayna ABD'nin kuklasıdır. Türkiye'nin Ukrayna'nın yanında yer alması bir cinayettir. KKTC'yi tanıtmak da, Suriye'de terörü bitirmek de Rusya ile ittifakı gerektirir."

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Yorumlar

Bıyıklı Mehmet

Malesef Perinçek haklı. Hem de çook.
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