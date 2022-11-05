Doğu Perinçek'ten ortalığı ayağa kaldıracak iddia: ABD'nin gözdesi o siyasetçi, TSK'ya kulak yerleştirdi

Katıldığı bir canlı yayın programında çarpıcı açıklamalar yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik çok sert ithamlarda bulundu.

Yaptığı açıklamalarda altılı masaya yüklenen Perinçek, "Millet İttifakı’nın iktidar olma şansı sıfırdır. O ancak savaşla olur. ABD gelir Ankara’yı ele geçirir. Onları da götürür, Irak da yaptığı gibi koltuğa oturtur. Biden tayfası, Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ve PKK, FETÖ var." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin adayı için, “Biden kim derse o olur” ifadelerini kullanan Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kim olmaz dersen sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerini ABD çizdi. ABD'nin çizme nedeni seçilemeyeceği dolayısıyla... ABD'nin gözdesi Meral Akşener'dir. İçişleri Bakanı olduğu zaman Emniyet İstihbaratı’nın başına FETÖ’cüleri getirmiştir. TSK’ya kulak yerleştirmiş, TSK’yı dinlemiştir.”