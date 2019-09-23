Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak açıklama! 'Metin Feyzioğlu geldi ve CHP'nin...' Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve CHP hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Biz içerdeyken Metin Feyzioğlu geldi. 'Doğu Bey, biliyor musunuz sizi Cumhuriyet Halk Partisi içeride tutmaya çalışıyor” dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na atıfla çok çarpıcı bir iddiada bulundu.



İndependent Türkçe'ye konuşan Perinçek, Ergenekon Davasından tutuklu olduğu sırada, Feyzioğlu’nun kendisini ziyarete geldiğini ifade etti.



Perinçek verdiği röportajda, Feyzioğlu'nun ziyareti sırasında kendisine, ''Doğu Bey, biliyor musunuz sizi Cumhuriyet Halk Partisi içeride tutmaya çalışıyor” dediğini ifade etti.

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