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Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak açıklama! 'Metin Feyzioğlu geldi ve CHP'nin...'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve CHP hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 18:16
Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak açıklama! 'Metin Feyzioğlu geldi ve CHP'nin...'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Biz içerdeyken Metin Feyzioğlu geldi. 'Doğu Bey, biliyor musunuz sizi Cumhuriyet Halk Partisi içeride tutmaya çalışıyor” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na atıfla çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

İndependent Türkçe'ye konuşan Perinçek, Ergenekon Davasından tutuklu olduğu sırada, Feyzioğlu’nun kendisini ziyarete geldiğini ifade etti.

Perinçek verdiği röportajda, Feyzioğlu'nun ziyareti sırasında kendisine, ''Doğu Bey, biliyor musunuz sizi Cumhuriyet Halk Partisi içeride tutmaya çalışıyor” dediğini ifade etti.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 18:16
  1. Doğu Perinçek
  2. CHP
  3. Metin Feyizoğlu

YORUM YAZ

  • HasanHasan16 dk önce
    Tam bir dansoz oldu.
  • müslümmüslüm23 dk önce
    Doğu bey bu kadarına da pes doğrusu. Bu çok abartılı bir yalan olmuş. Galiba sen Ak Parti ye zarar vermek için bunları söylüyorsun. R.Tayyip Erdoğan ın yanında olduğunu, Ak Parti hükümeti ve icraatlerini desteklediğini, hükümet ile birlikte hareket ettiği söyleyerek sinsice Ak Parti ve Sayın Erdoğan'a zarar vermek istiyorsun. Eski dostlar eleştirirken ve ikaz yaparken dost acı söyler fakat doğru söyler meselesidir. Ama eski düşmanlar ne ara dost oldular, bunu anlamak mümkün değil...
  • ÖmerÖmer25 dk önce
    Kim bu adam seçime girmek için yüzbin imza bile toplayamamıştı hatırımda kaldığı kadar ile. Devamlı gündemde her sözü haber olabiliyor ilginç bir ara PKK ile fotoğraf çektirmişti şimdi karşı gibi görünüyor hapiste ne olmuş olmamış bize ne
  • İsaİsa32 dk önce
    Chp'lilerinoylarıylaCb. adayı oldu!Millet boyunun ölçüsünü aldı,Diyet olarak CHP'ye saldırıyor!

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